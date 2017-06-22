Кабмин внес в Раду пакет законопроектов о пенсионной реформе

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КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Кабмин Украины зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе, информация об этом появилась в четверг на сайте парламента.

Правительство Украины на заседании в среду одобрило пакет законопроектов о пенсионной реформе. Законопроекты вступят в силу закона после их принятия парламентом и подписания президентом.

Кабмин внес четыре законопроекта, в частности "Об изменениях в налоговый кодекс", "Об изменениях в бюджетный кодекс", "Об изменениях в таможенный кодекс" и "О повышении пенсий". Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте парламента.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.