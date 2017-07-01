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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: штраф за "Евровидение" заплатят пенсионеры и бюджетники

    (обновлено: )24731
    "Евровидение" без России таки "аукнулось" Киеву: EBU собирается оштрафовать Украину за отсутствие на конкурсе Юлией Самойловой. Во сколько обойдется Украине российская "неучастница" и что пишут об этом в соцсетях сами украинцы?
    Евровидение. Архивное фото
    kmu.gov.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не скоро забудется скандальное киевское "Евровидение": на Украину наложили крупный штраф за отказ пустить на конкурс российскую певицу Юлию Самойлову. Европейский вещательный союз уже уведомил Киев о принятом решении. "В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе", — заявил зарубежным СМИ представитель Европейского вещательного союза. При этом упомянутый в СМИ источник отказался уточнить размер штрафа.

    Смотрите также: Самойлова о выступлении в Крыму: это не сравнится с Евровидением

    В соцсетях новым тратам и новым скандалам не особо-то и рады: "Кажется, главный победитель Евровидения определяется только сейчас. И главный лузер то же"; "Помимо того что Евровидения налогоплательщикам обошлось почти в 30 млн $, так теперь нам ещё и штраф за него впаяют!". "Репутация бренда оказалась под угрозой", видите ли. Ну, если эту самую репутацию достаточно укрепить выше обозначенной суммой, то вообще-то грош ей цена в базарный день…", - пишут и такое в соцсетях. 

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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