Соцсети: штраф за "Евровидение" заплатят пенсионеры и бюджетники

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не скоро забудется скандальное киевское "Евровидение": на Украину наложили крупный штраф за отказ пустить на конкурс российскую певицу Юлию Самойлову. Европейский вещательный союз уже уведомил Киев о принятом решении. "В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе", — заявил зарубежным СМИ представитель Европейского вещательного союза. При этом упомянутый в СМИ источник отказался уточнить размер штрафа.

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В соцсетях новым тратам и новым скандалам не особо-то и рады: "Кажется, главный победитель Евровидения определяется только сейчас. И главный лузер то же"; "Помимо того что Евровидения налогоплательщикам обошлось почти в 30 млн $, так теперь нам ещё и штраф за него впаяют!". "Репутация бренда оказалась под угрозой", видите ли. Ну, если эту самую репутацию достаточно укрепить выше обозначенной суммой, то вообще-то грош ей цена в базарный день…", - пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook