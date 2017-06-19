наверх
19.06.201723:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сектор Газа ждет энергетический кризис из-за действий Израиля

    (обновлено: )13
    Поставки из Израиля удовлетворяют потребности Газы на 30%, но обеспечивают порядка 80% электричества, которым сейчас располагает анклав. Эксперты говорят о грядущем энергетическом кризисе.
    Флаги Израиля
    REUTERS Eduardo Munoz

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Израиль начал сокращать подачу электричества в сектор Газа, угрожая лишить его основного источника энергоснабжения, сообщили в понедельник палестинские энергетики.

    Сокращение поставок — пока до 112 мегаватт в сутки с прежних 120 — последовало за отказом Палестинской национальной администрации (ПНА), чья власть ограничена Западным берегом реки Иордан, приобретать электричество для двухмиллионого анклава, контролируемого оппозиционерами-исламистами из движения ХАМАС.

    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

    "Это первый этап сокращений. Они будут продолжаться. Сектор Газа ждет настоящий энергетический кризис", — сказал РИА Новости представитель электрораспределительной компании Мухаммед Табит.

    Поставки из Израиля удовлетворяют потребности Газы на 30%, но обеспечивают порядка 80% электричества, которым сейчас располагает анклав, где свет в дома подается на четыре часа с перерывом на 16. Ситуация обострилась после того, как ПНА прекратила завоз топлива для единственной местной электростанции, которая прекратила работу, израсходовав последние резервы.

    Прекращение закупок электричества и иные меры экономического давления трактуется многими как попытка ПНА вернуть анклав в орбиту своего влияния и решить проблему десятилетнего междоусобного раскола. Власти Израиля называют энергокризис в секторе Газа результатом внутрипалестинских разногласий и выражают готовность восстановить поставки, когда они будут оплачены. В ПНА обвиняют ХАМАС в экспроприации и использовании в собственных целях средств, собираемых с подконтрольного населения за коммунальные услуги.

    Ранее сообщалось, что Израиль снесет дома палестинцев, убивших пограничницу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Париж: наезд авто на фургон полиции
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве