Победителем Букеровской премии-2017 стал израильский писатель Гроссман

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Израильский писатель Давид Гроссман стал победителем престижной международной Букеровской премии 2017 года, говорится на сайте премии.

Гроссман получил высшую награду за книгу A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар").

Всего за право называться лучшим в указанной премии боролись шесть писателей. Помимо Гроссмана, в короткий список потенциальных победителей вошли четыре автора из Европы и еще один из Израиля: Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина) и Амос Оз (Израиль).

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) учреждена в 2005 году в дополнение к существующей Букеровской премии. До 2015 года награда вручалась один раз в два года писателям, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, с 2016 года присуждается ежегодно за произведение, опубликованное на английском языке в Великобритании.

Ранее сообщалось, что украинский писатель Сергей Жадан получил премию имени Василия Стуса.