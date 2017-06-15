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    Культура

    Победителем Букеровской премии-2017 стал израильский писатель Гроссман

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    Даивд Гроссман получил высшую награду за книгу A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар"). Всего за право называться лучшим в указанной премии боролись шесть писателей.
    Израильский писатель Давид Гроссман
    Википедия

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Израильский писатель Давид Гроссман стал победителем престижной международной Букеровской премии 2017 года, говорится на сайте премии.

    Светлана Алексиевич. Архивное фото
    Официальная страница Светлане Алексиевич
    Светлана Алексиевич. Справка

    Гроссман получил высшую награду за книгу A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар").

    Всего за право называться лучшим в указанной премии боролись шесть писателей. Помимо Гроссмана, в короткий список потенциальных победителей вошли четыре автора из Европы и еще один из Израиля: Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина) и Амос Оз (Израиль).

    Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) учреждена в 2005 году в дополнение к существующей Букеровской премии. До 2015 года награда вручалась один раз в два года писателям, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, с 2016 года присуждается ежегодно за произведение, опубликованное на английском языке в Великобритании.

    Ранее сообщалось, что украинский писатель Сергей Жадан получил премию имени Василия Стуса. 

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