Писатель Жадан получил премию имени Василия Стуса

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В субботу в Киеве на VII Международном фестивале "Книжный Арсенал" состоялась церемония вручения премии имени Василия Стуса. Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист Сергей Жадан, сообщает Киево-Могилянская бизнес-школа на своей странице в Facеbook.

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Премию имени Василия Стуса в 1989-м году основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Ее вручали ежегодно 14 января, в день святого Василия.

Начиная с 2016-го, Киево-Могилянская бизнес-школа, Украинский центр Мужнародного ПЕН-Клуба и издательство "Дух и Литера" приняли продление Премии на себя, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минске был задержан украинский поэт Сергей Жадан без объяснения причин. Он обратился к МИД и посольству Украины в Белоруссии с призывом отреагировать на то, что "украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины".