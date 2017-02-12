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    Культура

    Эксперт: депортация Жадана из Белоруссии - оскорбление для всей Украины

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (169)

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    Политический эксперт Янина Соколовская в эфире ГС заявила, что в стране не много таких культовых персон, как Жадан, поскольку он объединил и Восток, и Запад, и Юг, и Север Украины.
    Янина Соколовская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Известного украинского писателя Сергея Жадана задержали в Беларуси, и ночь он провел в отделении милиции в Минске. Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, милицейский патруль забрал его прямо из номера отеля, и уже в отделении он узнал, что с 2015 года существует запрет на его въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, и запрет автоматически распространяется и на эти страны. Как сообщил Жадан, в отделении ему поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь и на утро выдворили из страны.

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    Резонансное происшествие с украинским писателем в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.

    "Когда власти Беларуси поняли, кто к ним приехал, и если они на самом деле готовили провокацию, которая испортит отношения между Украиной и Беларусью, то они начали действовать в тот же момент, когда поняли, что Жадан находится на их территории. У нас не много таких культовых персон как Жадан, поскольку он объединил и Восток, и Запад, и Юг, и Север Украины, это человек, которого читают, он — с Востока… и оскорбление его есть оскорблением для всей Украины, и в Беларуси это понимают очень хорошо, и когда советуются со своими российскими товарищами", — отметила Соколовская.

    Ранее первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало сообщила, что украинский писатель Сергей Жадан должен покинуть территорию Белоруссии в течение трех суток. Она также сообщила, что посольство Украины в Белоруссии уже направило ноту в МИД Белоруссии с тем, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания писателя.

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