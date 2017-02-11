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    Культура

    Белоруссия аннулировала запрет на въезд Жадану

    (обновлено: )9201
    Украинский писатель Сергей Жадан на своей странице в Facebook отметил, что очень рад возможности дальше посещать Белоруссию и углублять украинско-белорусские культурные связи.
    Сергей Жадан
    Сергей Жадан / Facebook

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Власти Белоруссии аннулировали запрет на въезд украинскому писателю Сергею Жадану. 

    Решение было принято в течение нескольких часов, сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

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    "То, что вопрос положительно решился, — это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай", — сказал Радио Свобода Жадан.

    Кроме того, писатель на своей странице в Facebook отметил: "Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи".

    Жадан поблагодарил украинское МИД и его главу — Павла Климкина, посла Украины в Белоруссии, команду украинских дипломатов в Минске, белорусское МИД и других.

    Ранее первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало сообщила, что украинский писатель Сергей Жадан должен покинуть территорию Белоруссии в течение трех суток. Она также сообщила, что посольство Украины в Белоруссии уже направило ноту в МИД Белоруссии с тем, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания писателя.

    Напомним, сам писатель ранее в соцсети сообщил, что ночью был задержан и доставлен в отдел милиции, где провел всю ночь.

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