Белоруссия аннулировала запрет на въезд Жадану

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Власти Белоруссии аннулировали запрет на въезд украинскому писателю Сергею Жадану.

Решение было принято в течение нескольких часов, сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Читайте также: Повышение тарифов убивает экономику. Устенко о недореформах в Украине

"То, что вопрос положительно решился, — это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай", — сказал Радио Свобода Жадан.

Кроме того, писатель на своей странице в Facebook отметил: "Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи".

Жадан поблагодарил украинское МИД и его главу — Павла Климкина, посла Украины в Белоруссии, команду украинских дипломатов в Минске, белорусское МИД и других.

Ранее первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало сообщила, что украинский писатель Сергей Жадан должен покинуть территорию Белоруссии в течение трех суток. Она также сообщила, что посольство Украины в Белоруссии уже направило ноту в МИД Белоруссии с тем, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания писателя.

Напомним, сам писатель ранее в соцсети сообщил, что ночью был задержан и доставлен в отдел милиции, где провел всю ночь.