Эффект Жадана, или Розыгрыш с выдворением

Роман Степняк

От ненависти до признания в любви — пол дня. Я так бы начал эти заметки о переменчивости чувств и убеждений отечественной интеллигенции. На этот раз на примере коллизии с выдворением из Минска украинского поэта Сергея Жадана. События развивались мгновенно и непредсказуемо, и посеяли недоумение среди сторонников автора "Ворошиловграда".

Дело было так. Около двух часов ночи с пятницы на субботу в номер минского отеля, где остановился украинский поэт, со своим ключом вошли белорусские милиционеры. По словам поэта, не представились, не назвали цели своего визита и причин задержания. "Все это было на уровне, знаете, дворовых игр. А вообще, такая ловля террористов по ночам в отельных номерах — совковый рецидив", — скажет потом сам Жадан.

Поэта, конечно, обидеть может каждый. Но и поэт в свою защиту эпитетов не пожалеет. В своем Facebook он тут разместит скан своего паспорта с белорусским штампом о запрете на въезд в Республику Беларусь и требованием покинуть ее в течение трех дней, сопровождая все это гневными строками: "Я не считаю себя "жертвой кровавого режима". Эту ситуацию нужно рассматривать в контексте взаимоотношений между нашими странами. Какие они сейчас и какими они должны быть в будущем. Здесь есть проблема субъектности Беларуси как государства. Вашу страну пытаются использовать как разменную монету в российско-украинской войне. А вот этого очень бы не хотелось".

Поэт потребовал сатисфакции и обратился за поддержкой к отечественному МИДу: "Это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Правильно же? Может как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения. Или объявим им Крестовый поход".

Несмотря на выходной, в бой за Жадана кинулся весь цвет национальной интеллигенции. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко гневно осудила руководство соседней страны и пригрозила "грандиозным дипломатическим скандалом".

В МИД Украины был вызван посол Беларуси Игорь Сокол. Объяснения белорусского посла украинскую сторону не устроили. По утверждению Геращенко, следует строго ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая путем формирования общих темных списков ухудшает взаимоотношения между Минском и Киевом. Она отметила, что МИД уже дал поручение, чтобы сотрудники посольства сопровождали Жадана в аэропорт и до пересечения границы.

Но ситуация разрешилась сама собой. Не прошло и суток, как МИД Беларуси так же неожиданно отменил запрет на въезд в страну украинскому писателю. Новое решение белорусских властей было принято в результате переговоров с украинской стороной. Министр иностранных дел Павел Климкин провел телефонный разговор с руководителей белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем. Сергей Жадан, несколько часов назад призывающий к Крестовому походу на Минск, сменил гнев на милость: "То, что вопрос положительно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень надеюсь на то, что это не тенденция, а случай".

Вот и все, конфликт исчерпан. Из этой ситуации напрашиваются несколько выводов. Как мне представляется, они не в пользу ни украинскому поэту, ни отечественной дипломатии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет в свою игру, тонко намекая соседям на необходимость считаться с ним и в Москве, и в Киеве.

Конечно, никакой угрозы для белорусской государственности, ровно как и для российской, Сергей Жадан не представляет. Запрет на его въезд в Российскую Федерацию стал лишь ответным жестом на войну украинских властей с российскими писателями и певцами. Их в списках невъездных — сотни. Учитывая отсутствие пограничного контроля в рамках единой визовой зоне, куда кроме России входят также Беларусь и Казахстан, придерживаться единой визовой политики Минск просто обязан. Это слабый аналог визовых правил Европейского Союза, который, правда, не так тщательно соблюдается. Запрет на въезд в Россию Жадану был объявлен еще в 2015 году, но прибегать к нему никто в Минске не собирался. Свидетельством этому может служить хотя бы тот факт, что Жадан был задержан в гостинице, а не во время пересечения границы, как это принято в подобных случаях.

Можно предположить, что так было задумано. Белорусский КГБ, раздражающий любого сознательного украинца своим названием, вначале позволил Жадану пересечь границу, а потом приступил к операции по задержанию. Киеву было продемонстрировано: видите ли, мы можем задержать любого украинца, даже если он ничего плохого для Белоруссии не сделал. Москве "Бацька" дал знак: но решать, как поступить с нежелательным для России гостем будут не в Москве, а в Минске. Захочет — задержит, захочет — отпустит. Суверенное государство, как ни как!

Для Александра Лукашенко, затеявшего в эти дни очередной торг с Владимиром Путиным, очень важно лишний раз о суверенности белорусского государства напомнить. И хотя все понимают, что речь в очередной раз идет об преференциях со стороны России, которые не раз спасали экономику Белоруссии от катастрофы, тем не менее, торг достаточно затянулся. Наше информационное пространство заполнено "аналитикой" о непреодолимом конфликте между Минском и Москвой, особо посвященные эксперты прочат Беларуси "украинский путь" и "масштабную евроинтеграцию".

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Белорусский лидер лишь хитро усмехается в пшеничные усы. Вот добьется очередной скидки на нефть и газ из российской трубы, съездит к Владимиру Владимировичу в гости и даст очередную клятву в вечной дружбе белорусского и российского народов. А пока он будет щекотать нервы российскому истеблишменту, и если для этого потребуется разыграть украинскую карту, то всегда Сергей Жадан, или кто-нибудь другой из числа непримиримых украинских интеллигентов всегда окажется под рукой.

А вот о "несубъектности", о которой таким пафосом рассуждает Сергей Жадан, надо еще подумать, к какому государству этот термин применить.