Юрий Павленко: запрет русского языка в Раде направлен против Украины

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Спикер ВР Андрей Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод.

Позже в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил сам председатель Верховной Рады.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Юрия Павленко, лишив слова трех депутатов, спикер ВР грубо нарушил закон о Регламенте Рады.

"Соответствующий закон четко запрещает председателю перебивать, и даже комментировать, народных депутатов во время их выступлений. Фактически Парубий совершил преступление, которое предусмотрено статьей о препятствовании депутатской деятельности. "Оппозиционный блок" обратится в ГПУ по этому поводу, такое обращение уже готовится. Кроме того, мы обращаемся и к Регламентному комитету, который должен дать оценку действиям Парубия, которые являются основанием для его отстранения от ведения сессии ВР", — говорит депутат.

По словам Павленко, в соответствии с действующим законодательством, депутат Верховной Рады имеет право выступать и доносить позицию своих избирателей на любом языке, котором захочет.

"Обязанность спикера и Секретариата Верховной Рады при этом — обеспечить синхронный перевод, если кому-то что-то не понятно. Естественно, никто не спорит, что каждый депутат украинского парламента обязан знать государственный язык. Но могу вас заверить, в "Оппозиционном блоке" с этим нет никаких проблем", — отметил политик.

Депутат убежден, что подобные инициативы несут непоправимый вред украинскому государству.

"Лично я, как человек, который за всю свою политическую карьеру говорил всегда исключительно на украинском языке, считаю, что действия главы ВР подрывают доверие к парламенту. Кроме того, такие инициативы бьют по украинскому языку и украинской нации. Ущемление русскоязычных — абсолютно антиукраинское действие. Для чего это Парубию? Возможно, спикеру ВР хочется обновить абсолютно нулевой рейтинг "Народного фронта" или отвлечь внимание общества от тотального кризиса в стране. Мы итак живем в непростых условиях, а такие инициативы только подрывают целостность и единство государства. Надеюсь, что и Рада, и общество даст соответствующую оценку действиям Парубия", - подытожил Павленко.

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