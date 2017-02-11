Жадан должен покинуть Белоруссию в течение трех суток - посольство

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Украинский писатель Сергей Жадан должен покинуть территорию Белоруссии в течение трех суток. Об этом сообщила первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало в эфире "112 Украина".

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"Сегодня ночью, в 2 часа, в минском отеле "Ювилейный" был задержан наш украинский писатель Сергей Жадан, который прибыл по приглашению белорусских писателей для участия в поэтическом фестивале, который начал свою работу вчера. Ночью вошли представители правоохранительных органов Республики Беларусь и его забрали в районное отделение милиции. Телефон при этом у него забрали, и поэтому он не имел возможности связаться с посольством Украины, и только утром, когда его отпустили, нам стало известно о его задержании. Сергею Жадану поставили штамп в паспорте о том, что ему запрещен въезд в Республику Беларусь. Сообщено было также о том, что в течение трех суток он должен покинуть территорию Белоруссии. Посольство связалось с Сергеем Жаданом, мы услышали от него детали задержания. Хочу также сказать, что между Республикой Беларусь и Россией действует соглашение о взаимном признании, и порядок исполнения решений об отказе во въезде на территорию государств-участников этой сделки, то есть на территорию Белоруссии и на территорию России", — сообщила она.

Гуцало также сообщила, что посольство Украины в Белоруссии уже направило ноту в МИД Белоруссии с тем, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания писателя.

"Сейчас Сергей Жадан находится в Минске, мы на постоянном контакте с ним находимся, и вечером он уезжает в Киев. Со своей стороны посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД Белоруссии с тем, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания нашего писателя", — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Минске был задержан украинский поэт Сергей Жадан без объяснения причин. Он обратился к МИД и посольству Украины в Белоруссии с призывом отреагировать на то, что "украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины".