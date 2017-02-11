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    Климкин провел разговор с главой МИД Белоруссии о задержании Жадана

    (обновлено: )21221
    О разговоре министра иностранных дел Украины с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем относительно задержания в Минске украинского поэта Сергея Жадана сообщается на странице в Климкина Twitter.
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем относительно задержания в Минске украинского поэта Сергея Жадана. Об этом он сообщил на странице в Twitter.

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    Ранее первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало сообщила, что украинский писатель Сергей Жадан должен покинуть территорию Белоруссии в течение трех суток. Она также сообщила, что посольство Украины в Белоруссии уже направило ноту в МИД Белоруссии с тем, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания писателя.

    Напомним, сам писатель ранее в соцсети сообщил, что ночью был задержан и доставлен в отдел милиции, где провел всю ночь.

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