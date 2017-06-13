Умер шведский писатель Ульф Старк

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Шведский литератор, автор детских книжек Ульф Старк скончался в возрасте 72 лет. Об этом его жена, переводчица Янина Орлов написала в Facebook во вторник, 13 июня.

"Дорогие друзья, мой любимый муж Ульф скончался ночью после короткой болезни", — сообщила Орлов.

Ульф Готтфрид Старк родился в Стокгольме в 1944 году. Он написал такие произведения, как "Пусть танцуют белые медведи", "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?", "Моя сестренка — ангел", "Звезда по имени Аякс", "Черная скрипочка", "Маленький Асмодей", "Мой друг Перси, Буффало Билл и я" и "Чудаки и зануды".

В 1998 году писатель удостоился Северной детской книжной премии, а в 2000-м стал лауреатом Детской книжной премии земли Северный Рейн-Вестфалия.

Ранее сообщалось, что британский актер Роджер Мур, прославившийся ролью Джеймса Бонда, скончался на 90-м году жизни. Мур скончался в Швейцарии после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием.