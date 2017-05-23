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    Культура

    Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда

    (обновлено: )326
    Сообщается, что актера Роджера Мура, скончавшегося в возрасте 89 лет, согласно его желанию, похоронят в Монако, на похоронах будут присутствовать лишь члены семьи и другие близкие лица.
    Актер Роджер Мур
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Британский актер Роджер Мур, прославившийся ролью Джеймса Бонда, скончался на 90-м году жизни.

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    В заявлении семьи актера говорится, что Мур скончался в Швейцарии после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием.

    Сообщается, что актера, согласно его желанию, похоронят в Монако. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи и другие близкие лица.

    Мур впервые сыграл роль суперагента в фильме "Живи и дай умереть другим" (1973). Всего он появился в семи частях кинобондианы, последняя из них — "Вид на убийство" — вышла на экраны в 1985 году.

    Ранее сообщалось, что американский актер Пауэрс Бут, снявшийся в фильме "Город грехов", скончался в возрасте 68 лет.

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