наверх
09.06.201718:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"

    (обновлено: )38140
    Парламент сделал первый шаг к реформированию медицинской отрасли - Рада одобрила в первом чтении проект медреформы. Все ли так просто и однозначно в новой реформе медицины? Что думают о ней сами украинцы, и что пишут об этом в соцсетях?
    Работа хирурга. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реформа медицины. Без изменений в бюджет не обойтись - эксперт

    Неподъемный груз медреформы в Украине наконец то сдвинулся с мертвой точки. В четверг, 8 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении проект медицинской реформы при учете поправок профильного комитета. Согласно законопроекту, который предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом", гражданам Украины полагается гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

    Однако долгожданные реформы не вызвали радостного ликования в украинском сегменте соцсетей: "Эта гарантированная эвтаназия народа нужна, чтоб взять в долг у МВФ"; "Хочу поздравить всех украинцев с тем, что медицинская помощь теперь будет недоступна ни для кого". "Не нужно бояться самой неприятной медицинской реформе. Она не убьет ту бюджетную медицину, которая у нас сейчас существует. Потому что — то что мертво, умереть не может", - есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко