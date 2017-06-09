Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"

Тимур Громов, РИА Новости Украина РИА Новости Украина Евгений Котенко Реформа медицины. Без изменений в бюджет не обойтись - эксперт

Неподъемный груз медреформы в Украине наконец то сдвинулся с мертвой точки. В четверг, 8 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении проект медицинской реформы при учете поправок профильного комитета. Согласно законопроекту, который предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом", гражданам Украины полагается гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

Однако долгожданные реформы не вызвали радостного ликования в украинском сегменте соцсетей: "Эта гарантированная эвтаназия народа нужна, чтоб взять в долг у МВФ"; "Хочу поздравить всех украинцев с тем, что медицинская помощь теперь будет недоступна ни для кого". "Не нужно бояться самой неприятной медицинской реформе. Она не убьет ту бюджетную медицину, которая у нас сейчас существует. Потому что — то что мертво, умереть не может", - есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook