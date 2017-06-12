Умер известный одесский тележурналист

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Одесский тележурналист Григорий Кваснюк умер на 69-м году, сообщает "Думская".

"Вчера вечером в Одессе на 69-м году жизни скончался одесский телеведущий и автор программы "Правда" Григорий Кваснюк", — сказано в сообщении.

По данным издания, в последнее время у ведущего были проблемы с сердцем.

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Кваснюк был главным редактором телекомпании "Риак", работал на канале "АТВ", был членом всеукраинской политической партии "Родина".

В 2010 году был избран депутатом Одесского городского совета. В том же году его назначили главным редактором газеты "Одесский вестник", спустя два годе уволен с этой должности.

Думская.net Тележурналист Григорий Кваснюк. Архивное фото

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