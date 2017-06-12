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    Общество

    Умер известный одесский тележурналист

    (обновлено: )45405
    Григорий Кваснюк умер в Одессе 11 июня. Он скончался на 69-м году жизни. Среди прочего Кваснюк был автором программы "Правда", а также членом всеукраинской политической партии "Родина".
    Тележурналист Григорий Кваснюк. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Одесский тележурналист Григорий Кваснюк умер на 69-м году, сообщает "Думская".

    "Вчера вечером в Одессе на 69-м году жизни скончался одесский телеведущий и автор программы "Правда" Григорий Кваснюк", — сказано в сообщении.

    По данным издания, в последнее время у ведущего были проблемы с сердцем.

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    Кваснюк был главным редактором телекомпании "Риак", работал на канале "АТВ", был членом всеукраинской политической партии "Родина".

    В 2010 году был избран депутатом Одесского городского совета. В том же году его назначили главным редактором газеты "Одесский вестник", спустя два годе уволен с этой должности.

    Думская.net
    Тележурналист Григорий Кваснюк. Архивное фото

    На минувшей неделе ушел из жизни один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский.

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