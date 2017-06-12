Умер известный одесский тележурналист

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Одесский тележурналист Григорий Кваснюк умер на 69-м году, сообщает "Думская".
"Вчера вечером в Одессе на 69-м году жизни скончался одесский телеведущий и автор программы "Правда" Григорий Кваснюк", — сказано в сообщении.
По данным издания, в последнее время у ведущего были проблемы с сердцем.
Читайте также: Аваков и Князев в Одессе
Кваснюк был главным редактором телекомпании "Риак", работал на канале "АТВ", был членом всеукраинской политической партии "Родина".
В 2010 году был избран депутатом Одесского городского совета. В том же году его назначили главным редактором газеты "Одесский вестник", спустя два годе уволен с этой должности.
На минувшей неделе ушел из жизни один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский.