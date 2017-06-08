В Сумах умер мужчина, употреблявший вяленую рыбу

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Сумах от ботулизма умер 38-летний мужчина — фельдшер скорой медицинской помощи, употреблявший вяленую рыбу, сообщает сайт 0542.ua.

"6 июня бригада экстренной медицинской помощи перевезла мужчину при помощи санитарной авиации из Недригайлова в областную инфекционную больницу с диагнозом "ботулизм", — сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его информации, накануне компания из семи человек отдыхала на природе и употребляла в пищу вяленую рыбу. В этот же день вечером мужчине стало плохо, его доставили в реанимационное отделение Недригайловской Центральной районной больницы, а впоследствии — в Сумы.

"У него начались зрительные и речевые расстройства, затем — нарушение дыхания, поэтому пострадавшего подключили к искусственной вентиляции легких. Ему ввели три дозы сыворотки: одна была в областной детской больнице, еще две нашли родственники в других городах Украины. Состояние больного был стабильно тяжелое. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка же действует только тогда, когда он находится еще в крови. Всеми процедурами мы только поддерживали его жизнедеятельность", — отметил Бутенко.

По данным главврача Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Зиновия Красовицкого Андрея Сницаря, у остальных людей, которые, вероятно, тоже употребляли рыбу вместе с мужчиной, пока нет никаких проявлений болезни, но инкубационный период может затягиваться до недели и более.

Запасов зарегистрированной сыворотки от ботулизма в Украине пока нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве зарегистрирован еще один случай заболевания ботулизмом у мужчины, употреблявшего в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети "Ашан".