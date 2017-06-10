В США умер актер, сыгравший Бэтмена

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Актер Адам Уэст, который исполнял роль Бэтмена в одноименном американском сериале 1960-х годов, скончался в США в возрасте 88 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на его родственников.

Уэст умер в Лос-Анджелесе от лейкемии, сообщил его представитель.

Помимо роли Бэтмена, Уэст также известен тем, что озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома "Гриффины".

Американский телевизионный сериал 1960-х годов "Бэтмен", основанный на комиксах компании DC, демонстрировался телесетью American Broadcasting Company (ABC) два с половиной сезона — с 12 января 1966 года по 14 марта 1968 года.

Всего было отснято и показано 120 серий "Бэтмена". В сравнении с другими фильмами о приключениях супергероя сериал напоминает, скорее, пародию на остальные экранизации.

Ранее сообщалось, что британский актер Роджер Мур, прославившийся ролью Джеймса Бонда, скончался на 90-м году жизни. Мур скончался в Швейцарии после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием.