В России умер осужденный за убийство журналистки Политковской

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев умер в колонии от продолжительной хронической болезни, сообщили РИА Новости в УФСИН по Вологодской области (Россия).

"Действительно, Гайтукаев 10 июня скончался в межобластной больнице для осужденных. Предварительно, от длительной хронической болезни", — сказали в управлении.

Тело Лом-Али Гайтукаева передадут родственникам, сообщила агентству его адвокат Елена Харионовская.

"Его родственники приехали сегодня, сейчас мы занимаемся оформлением бумаг, они заказали машину и гроб. Сегодня же им выдадут тело, они планируют увезти его на родину", — сказала адвокат.

Харионовская отметила, что пока у нее нет на руках заключения врачей. "Скорее всего, причиной смерти стало заболевание печени, так как прогнозы были неблагоприятные", — отметила она.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, известная своими журналистскими расследованиями, была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Это убийство стало одним из самых громких в истории России за последние годы. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью, однако заказчики до сих пор не установлены.

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения.

Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что у следствия есть основания считать, что заказ на убийство Политковской шел из Лондона.