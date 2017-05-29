Премию памяти Астрид Линдгрен вручат в Стокгольме писателю Эрльбруху

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости Украина. Церемония награждения немецкого иллюстратора и писателя Вольфа Эрльбруха международной премией памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за вклад в развитие детской и юношеской литературы, состоится в понедельник в Стокгольме, сообщает пресс-служба премиального фонда.

Имя обладателя награды стало известно в начале апреля этого года, и члены жюри в своем решении обратили внимание на мастерство писателя делать "важные вопросы жизни доступными и поддающимися пониманию для читателей всех возрастов", а также на то, что работы писателя показывают "с юмором и теплотой, берущими начало в гуманистической этике, небольшое в большом".

Вольф Эрльбрух родился в Германии в 1948 году. Свои первые дебютные иллюстрации обладатель награды опубликовал в 1985 году в книге "Орел, который не хотел летать" с текстом Джеймса Аггри. По словам самого Эрльбруха, иллюстрации он сделал для того, чтобы показать своему тогда новорожденному сыну, что его папа сделал книжку для детей. За годы творческой работы Эрльбрух опубликовал десяток собственных книг, сделал иллюстрации к пяти десяткам книг, написанным другими писателями.

Церемония награждения пройдет в понедельник вечером в Концертном зале Стокгольма в присутствии шведской наследной принцессы Виктории.

Вручение награды станет завершением недели лауреата в Швеции, во время которой он встретился со шведскими школьниками, побывал на родине Астрид Линдгрен в Виммербю, выступил с лекцией перед читателями и критиками.

Международная литературная премия памяти Астрид Линдгрен была учреждена шведским правительством в 2002 году после кончины известной писательницы для того, чтобы содействовать развитию детской и юношеской литературы. Учреждение награды стало также знаком признания и глубокого уважения Астрид Линдгрен, остающейся и сегодня одной из самых любимых и читаемых в Швеции, а также за ее пределами писательниц. Книги Астрид Линдгрен переведены на более чем 90 языков мира.

Премия ALMA вручается с 2003 года и считается сегодня одной из самых крупнейших среди международных наград, вручаемых в области литературы для детей и подростков. Сумма денежного вознаграждения составляет 5 миллионов шведских крон (557 тысяч долларов).