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    Противники ЛГБТ-марша напали на гражданина Израиля в Макдональдсе

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (171)

    (обновлено: )14220
    По словам журналистки, заведение после инцидента было сразу закрыто на вход и выход: "Правоохранители разбираются с ситуацией прямо в заведении".
    Противники ЛГБТ-марша напали на гражданина Израиля в Макдональдсе
    facebook.com/katrusya.lisunova

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Киеве напали на гражданина Израиля. Это случилось после завершения "Марша равенства" в столице.

    Смотрите также: Перед началом марша ЛГБТ: перекрытые улицы, металлоискатели и полиция

    Как сообщает журналистка Екатерина Лисунова на своей странице в Facebook, на участника мероприятия из Израиля напали радикально настроенные люди.

    Скриншот со страницы журналистки Екатерины Лисуновой в Facebook

    По ее словам, заведение было сразу закрыто на вход и выход. 

    "Правоохранители разбираются с ситуацией прямо в заведении", — добавила Лисунова.

    Нападение произошло прямо в ресторане быстрого питания Макдональдс возле станции метро "Площадь Льва Толстого".

    facebook.com/katrusya.lisunova/
    Противники ЛГБТ-марша напали на гражданина Израиля в Макдональдсе

    Напомним, ранее организаторы мероприятия призывали участников марша не гулять сегодня по Киеву, а укрыться дома или в безопасных общественных местах.

     

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