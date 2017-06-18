КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Киеве напали на гражданина Израиля. Это случилось после завершения "Марша равенства" в столице.

Смотрите также: Перед началом марша ЛГБТ: перекрытые улицы, металлоискатели и полиция

Как сообщает журналистка Екатерина Лисунова на своей странице в Facebook, на участника мероприятия из Израиля напали радикально настроенные люди.

Скриншот со страницы журналистки Екатерины Лисуновой в Facebook

По ее словам, заведение было сразу закрыто на вход и выход.

"Правоохранители разбираются с ситуацией прямо в заведении", — добавила Лисунова.

Нападение произошло прямо в ресторане быстрого питания Макдональдс возле станции метро "Площадь Льва Толстого".

facebook.com/katrusya.lisunova/ Противники ЛГБТ-марша напали на гражданина Израиля в Макдональдсе

Напомним, ранее организаторы мероприятия призывали участников марша не гулять сегодня по Киеву, а укрыться дома или в безопасных общественных местах.