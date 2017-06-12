В Южной Америке объявили бойкот израильскому ученому

РИА Новости Украина

Антрополог Джо Узиэль (Joe Uziel), сотрудник Управления древностей Израиля (Autoridad de Antigüedades de Israel), был приглашен в Чили Посольством своей страны, чтобы прочесть лекцию "Иудаизм и иудейская культура в свете последних археологических находок в Первом и Втором Храме Иерусалима" ('Judaísmo y cultura judía a la luz de los recientes hallazgos arqueológicos en el Primer y Segundo Templo de Jerusalén').

Эти презентации являются частью Иерусалимской недели — серии мероприятий, организованных Посольством в честь 50-летия взятия восточной части древнего города во время Шестидневной войны.

Эта новость была плохо воспринята в Чили, где проживает самая многочисленная палестинская диаспора в Латинской Америке и одна из самых больших в мире. Согласно данным, около полумиллиона человек являются членами этой общины, и это в свою очередь наложило отпечаток на стратификацию общества. Например, в первом дивизионе чилийской футбольной лиги играет Спортивный клуб "Палестино" (Club Deportivo Palestino), основанный в 1920 году и дважды становившийся чемпионом.

Различные студенческие группы, а также местный филиал движения "Бойкот, изъятие активов, санкции" (Boicot, Desinversiones, Sanciones' (BDS)) начали призывать к протестам против мастер-классов Узиэля и к поддержке пропалестинского движения.

"Мы не можем позволить, чтобы Израиль через свое Посольство попытался очистить свой образ в чилийских университетах, чьи ценности противоречат тому, что делает это государство [по отношению к палестинцам]", — поделился с агентством Sputnik представитель BDS в Чили (BDS Chile).

Тот факт, что речь идет об антропологе, также имеет большое значение. По словам собеседника агентства, многие из этих израильских экспертов были увековечены в "меморициде", "уничтожив историю палестинского народа".

"Археологи сыграли важную роль во всем этом, меняя имена городов и населенных пунктов. Эти места лишают топонимов на арабском языке и дают им предполагаемые библейские имена. Государство, со своим репрессивным военным аппаратом, выгоняет коренное население на основе ложных археологических свидетельств".

В этой связи, по мнению собеседника, тема палестино-израильского конфликта вызывает споры даже среди иудеев, проживающих на территории Израиля. В качестве примера он привел книгу "Раскопанная Библия" (La Biblia Desenterrada') профессора антропологии Университета Тель-Авива Израиля Финкельштейна (Israel Finkelstein) и других авторов. Эта работа предлагает анализ, который ставит под сомнение бесспорность священных текстов иудаизма для объяснения всех археологических открытий.

В одном из заявлений BDS подчеркивается, что центральный офис Управления древностей Израиля расположен в восточном секторе города, находящемся под оккупацией в соответствии с резолюциями ООН. Кроме того, Управление проводит раскопки в районах Западного берега реки Иордан.

До настоящего момента действия BDS и студентов поспособствовали приостановке лекций Узиэля в двух важных вузах страны: иезуитском Университете Альберто Уртадо (la Universidad Alberto Hurtado) и Государственном университете Чили. Израильский эксперт же уже выступил в Университете Анд, связанном с Опус Деи, а также прочтет лекцию в Папском Католическим университете Чили. В этом учебном заведении студенты, не сумев добиться отмены лекции, призывали остальных также отказаться от участия в мероприятии.

Еврейская община Чили выразила недовольство отменой лекции Узиэля в Университет Альберто Уртадо. В заявлении, размещенном на своей официальной странице на Facebook, члены общины назвали принятую меру "цензурой, наложенной группами принуждения". Кроме того, указали на то, что Комиссия по образования Палаты депутатов Чили "единогласно одобрила" требование к образовательным властям предоставить объяснение случившемуся.

Узиэль является ученым, академиком, исследователем и автором более 60 публикаций, внесший большой вклад в область знаний, поэтому отношение Университета Альберто Утрадо не поддается пониманию, заявили представили еврейской общины в Чили.

Однако среди евреев, проживающих в стране, есть и те, кто поддержал бойкот лекций Узиэля. Например, Алан Рюкерт (Alan Rückert). Юноша рассказал, что у членов его общины, несогласных с сионизмом или "выражающих определенное недовольство" по отношению к политике на "оккупированных территориях", есть "очень важная обязанность".

"Очень важно, чтобы евреи, которые якобы имеют право вернуться на свою землю, понимали, что от нашего имени совершаются преступления, и опровергли это. Эта земля не принадлежит нам: там проживал другой народ, а в прошлом евреи и арабы жили в мире", — поделился Рюкерт.

По его мнению, сионизм — это "геополитическая идеология", которая гласит: под предлогом того, что "в мире много евреев, заслуживающих своей земли", можно "внедриться" в чужие земли. "Важно, чтобы было сопротивление со стороны всех евреев мира, и что есть разница между евреем и сионистом".

С другой стороны, BDS и студенты рады тому, что два вуза отменили лекцию антрополога.

"Мы считаем это победой и доказательством сильной воли студентов против израильского апартеида и угнетения, а также желанием разграничить пространство, свободное от апартеида", — написано в заявлении BDS в Facebook.

Читайте также — Эксперт: есть четыре сценария развития кризиса вокруг Катара