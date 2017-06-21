Мусорный кризис: свалки нужно передать государству - эксперт

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился ко всем местным властям Украины с просьбой временно принимать львовский мусор на своих полигонах с условием, если мэр Львова обратится с такой просьбой. Глава правительства добавил, что готов выделить 50 миллионов гривен из резервного фонда Кабмина на обустройство полигона для Львова.

Речи о постройке мусоросжигательного и мусороперерабатывающего заводов не было. В Украине существуют почти семь тысяч законных и около 35 тысяч незаконных свалок.

Отходами завалено уже 7% территории Украины. Для сравнения, эта территория равна величине Дании.

Ситуацию со львовским мусором в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель правления Общественного союза "Украинская Ресайклинг Ассоциация" Александр Лымарь.

Председатель правления общественного союза "Украинская Ресайклинг Ассоциация" Александр Лымарь.

Что мешало решить проблему с мусором еще год назад? Стоит ли ожидать, что в ближайшее время тенденция изменится?

— Мне кажется, это больше была политика, чем желание решить мусорный кризис, который был создан во Львове. Если же говорить, как его решить, то в принципе решение премьера абсолютно правильное, выделить средства для выделения нового полигона или обустройства нового полигона, на который можно вывозить отходы, которые сегодня образуются во Львове. Это единственный выход из ситуации.

Если политические обстоятельства не изменятся, Львов по прежнему будет утопать в мусоре?

— Исходя из ситуации, которая сложилась, мне кажется, что да. К сожалению, у нас политика диктует даже мусорные кризисы, которые создаются в Украине.

Если убрать политический фактор, что на самом деле надо сделать, чтобы решить эту проблему?

— Первоочередной шаг, который нужно сделать, это выделение земли под полигон. Это первое и правильное движение, которое нужно сделать со стороны правительства. Именно правительства. Потому что я считаю, что полигоны или свалки должны быть в собственности государства, а не собственности муниципалитетов.

Для того, чтобы не было вот такого футбола, когда мэр говорит: "У меня нет земли, куда вывозить", а Владимир Гройсман говорит: "Так найдите землю". И происходит этот пинг-понг непонятный.

Поэтому на сегодняшний день первое, что нужно сделать, это выделить землю и обустроить полигон. Потому что даже если и отстроить мусороперерабатывающий или мусоросжигательный завод, не имеет значения, что это будет, это понадобится как минимум от двух до трех лет.

За это время Львов создаст около миллиона тонн отходов. Этот миллион тонн надо куда-то отвезти. Но даже если построят мусороперерабатывающий или мусоросжигательный завод, будут так называемые хвосты от процесса переработки. Все равно эти остатки надо куда вывозить.

Можно было за этот год выделить землю и обустроить полигон?

— Конечно, уже это можно было бы тысячу раз сделать и на этом вопрос закрыть. Даже если уже такая ситуация, можно было по крайней мере какую-то часть Грибовицкой свалки оставить для того, чтобы могли туда вывозить мусор. Хотя бы так. Нельзя же до такой степени взять и просто закрыть все выходы выброса мусора.

Получается ОГА не выделила землю?

— Земля выделяется за чертой города. Городской совет обратится, например, к любому поселку, или селу, или другому населенному пункту за территорией Львова. Это уже область. И все согласования будут проходить с ОГА.

Они ведь принимали ранее решение о выделении какого-то участка земли для обустройства полигона, но этого так и не произошло. В чем проблема?

— Я не знаю историю всех участков, которые тогда предлагали со стороны ОГА Львову. Но, например, в нескольких, там где предоставлялась такая возможность, городские или сельские советы были против размещения около них подобных полигонов. И снова мы начинаем этот круг.

Потому что каждая выделенная земля принадлежит кому-то. И они, естественно, наблюдая проблему и кризис, которые сложились во Львове, отказываются в выделении этой земли. И снова мы бегаем по кругу.

Украинское законодательство регулирует на сегодняшний день процедуру выделения участков? Чья это сфера ответственности?

— Мы в последнее время наблюдаем спор о продаже земли. И когда все говорят, что у нас очень много государственной земли или частной земли, которую нужно продавать.

Выделять-то будут где-то землю, переведут из хозяйственной в другое назначение. Если у нас так много земли, которую не надо продавать иностранцам, неужели мы не можем выделить несколько гектаров на постройку нового полигона?

Во-вторых, по поводу законодательства. Законодательство у нас вроде бы есть. Но у нас столько условностей в этом законодательстве, что там черт ногу сломит. Реально сегодня это огромная проблема, выделения земли под полигон. Это может подтвердить вам любое коммунальное предприятие, которое эксплуатирует уже переполненные полигоны и рассказать какие проблемы у них есть по выделению земель для новых, потому что не только во Львове переполнен полигон.

Но вы где-то слышали в Украине, чтобы построили новый? Вот по той простой причине, что сегодня выделение земли под полигоны, это огромная проблема.

Если бы на местном уровне попытались затеять хотя бы раздельный сбор мусора? Он мог бы помочь?

— Это хорошая идея, но она не решает проблемы. Потому что даже если и население начнет осуществлять раздельный сбор, это время. И снова, пока они перейдут на раздельный сбор.

Но даже если они начнут это делать, я считаю, больше 10%, максимум 15% от веса и общего ТБО, которое создает целевое, это максимум, что они могут уменьшить. То есть 80-90% все равно надо выводить на свалку.

За чьи деньги должен строиться мусороперерабатывающий или мусоросжигательный завод? Есть ли привлекательность для инвестора?

— На сегодняшний день это абсолютно затратная бизнес-идея и никакой инвестор сегодня в Украину не зайдет. Если же финансирование не будет 100% со стороны муниципалитета или государства. Денег нет. Ни у муниципалитета, ни у государства.

А сколько это может стоить?

— Львов генерирует сегодня порядка 300 тысяч тонн в год мусора. Для того, чтобы построить перерабатывающий завод с глубиной 95%, то есть это всего-лишь 5% остатки, которые идут на полигон, которые нельзя переработать.

Стоимость подобного завода будет варьироваться от 50 до 100 миллионов евро. В зависимости от технологий, которые будут использоваться.

Сколько на сегодняшний день может стоить переработка мусора и сколько она должна стоить, чтобы это дело было привлекательным для инвесторов? "Украинское фото" Садовый уходит от проблем с мусором из-за выборов - эксперт

— Она не должна стоить. Тут формула совсем проста. Захоронение на свалке должно быть очень дорогое. Тогда появится смысл перерабатывать.

Во-вторых, приведу простой пример. В городе Варна, в Болгарии, там построили завод два года назад, мусороперерабатывающий, который перерабатывает 100 тысяч тонн в год. Там стоимость переработки, которую муниципалитет платит этому заводу, стоит в 35 евро за тонну. Это порядка 1200-1300 гривен сегодня. Сегодня стоимость захоронения в Украине за тонну составляет 90 гривен.

Ранее директор КП "Киевкоммунсервис" Евгений Русин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что правоохранители должны проверять перевозчиков мусора на наличие договоров с полигонами.

А директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.