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    Тиллерсон: главная цель Трампа - уйти от "непреодолимых разногласий" с Россией

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (55)

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    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, "есть много вещей в прошлом", из-за которых обе страны недовольны, но главная цель Трампа, чтобы уйти от состояния "непреодолимых разногласий".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на первой встрече обсудили будущее двусторонних отношений, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон. При этом главная цель американского лидера, по его словам — уйти от "непреодолимых разногласий".

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
    Встреча президентов США и РФ: Трамп пытается себя обезопасить - Решмедилова

    Смотрите также: Глаза в глаза. Кадры первой встречи Путина и Трампа

    Встреча двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге продолжалась почти 2,5 часа.

    "Два лидера обменялись взглядами на нынешнее состояние российско-американских отношений и будущее отношений России и США", — заявил Тиллерсон.

    По его словам, "есть много вещей в прошлом", из-за которых обе страны недовольны. "Это очень важные отношения. Две крупнейшие ядерные державы в мире", — добавил Тиллерсон.

    Госсекретарь США также отметил, что главная цель Трампа, чтобы уйти от состояния "непреодолимых разногласий".

    Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

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