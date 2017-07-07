наверх
07.07.201722:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров: переговоры с Тиллерсоном не выявили отхода США от "Минска-2"

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (55)

    21521
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России и США есть общий интерес ускорить продвижение по тому пути, который содержится в минских договоренностях.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе его беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было выявлено отхода США от минских договоренностей по Украине.

    Встреча Путина и Трампа: чего ожидать Украине. Мнение Решмедиловой. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Встреча Путина и Трампа: чего ожидать Украине. Мнение политолога

    "Я не припомню, чтобы президент Трамп предлагал какой-то другой план (по Украине). И сегодняшняя продолжительная беседа с Рексом Тиллерсоном не выявила каких-то отходов от минских договоренностей… Есть общий интерес ускорить продвижение по тому пути, который содержится в минских договоренностях", — заявил Лавров.

    Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что новым спецпосланником США в Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

    Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Первая встреча Путина и Трампа
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор