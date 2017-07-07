Лавров: переговоры с Тиллерсоном не выявили отхода США от "Минска-2"

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе его беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было выявлено отхода США от минских договоренностей по Украине.

"Я не припомню, чтобы президент Трамп предлагал какой-то другой план (по Украине). И сегодняшняя продолжительная беседа с Рексом Тиллерсоном не выявила каких-то отходов от минских договоренностей… Есть общий интерес ускорить продвижение по тому пути, который содержится в минских договоренностях", — заявил Лавров.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что новым спецпосланником США в Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.