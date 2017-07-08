Эксперт о переговорах Путин-Трамп: не прорыв, но лучше, чем было раньше

РИА Новости Украина

Первая личная встреча и состоявшиеся на саммите G20 переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа завершились без прорыва, но с оптимизмом, хотя были тяжелыми, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались почти 2 часа 20 минут. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об их итогах.

По словам главы МИД РФ, стороны обсудили Сирию, договорились, что безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция РФ при координации с США и Иорданией. Он сказал, что разговор по северной зоне деэскалации в Сирии продолжается. Глава МИД РФ сообщил, что РФ и США готовы объявить о перемирии на юго-западе Сирии.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, лидеры двух стран обсудили также Украину, договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений. Лавров добавил, что в Москве в ближайшее время ожидают представителя США по Украине Курта Волкера.

Кроме этого лидеры обсудили вопросы кибербезопасности, условились, что борьба с терроризмом и хакерством станут предметом российско-американского взаимодействия, условились ускорить процедуры по назначению новых послов, обсудили дела Бута и Ярошенко.

"Прорывов нет. Но позитив этой встречи не только в том, что познакомились, а в том, что сорвались в конфронтацию. Но, судя по всему, разговор был очень тяжелый", — сказал Суздальцев РИА Новости, комментируя итоги прошедших переговоров Путина и Трампа.

По словам эксперта, слова Лаврова показали, что темы обсуждались глубоко и тяжело, при этом Трамп был подготовлен к встрече. Эксперт подчеркнул, что ожидал более негативных результатов от встречи, но они оказались более оптимистичными.

РИА Новости | Перейти в фотобанк 7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

Комментируя договоренности Путина и Трампа по Сирии, Андрей Суздальцев отметил, что ничего нового здесь нет. Он напомнил, что у России и ранее получалась координация по борьбе с ИГ в Сирии, но временами она ухудшалась.

Эксперт добавил, что Россия создавала зоны деэскалации и охраняла их, а сейчас добавилось лишь то, что охрана этих зон будет координироваться с Иорданией и США.

"Это не прорыв, но это, конечно, лучше, чем то, что было, когда мы совсем перестали сотрудничать на территории, где находились наши вооруженные силы, в первую очередь авиация", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, договоренности лидеров России и США – "некая стабильность, не солидарность в борьбе с ИГ, но уже какие-то варианты сохранения суверенитета Сирии и решения проблемы мира на земле".

Комментируя договоренности по Украине, Суздальцев сказал, что было подтверждено то, что мы ожидали – минский формат, "нормандская четверка", дополнительный информационный обмен мнениями, новый представитель Вашингтона по украинской проблеме, которого ожидают с визитом в Москву. Он добавил, что ожидание визита Курта Волкера – "это очень хорошо".

При этом Андрей Суздальцев отметил, в том, что касается украинского урегулирования, у Москвы и Вашингтона "стабильно плохо, но стабильно".

"Здесь не будет войны, что самое главное, о чем периодически говорят в Верховной раде и правительстве в Киеве. Тут нового нет, мы этого ждали. Но и ухудшения нет, что хорошо", — отметил он.

Говоря о кибербезопасности, эксперт сказал, что Дональд Трамп эту тему "обязан был поднимать, потому что там он подвергается гигантскому давлению в США".

РИА Новости | Перейти в фотобанк 7 июля 2017. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

При этом Суздальцев добавил, что не стоит ожидать прогресса по этой теме между Москвой и Вашингтоном. "Здесь не ждем каких-то прождвижений", — сказал собеседник агентства.

Говоря о теме отбывающих в США наказание Виктора Бута и Константина Ярошенко, эксперт отметил, что она является гуманитарной, "но не стоит ждать, что она сейчас решится".

По его мнению, для решения подобной темы нужно, чтобы США "отказались от практики распространять юрисдикцию своих судов на всю территорию земного шара".