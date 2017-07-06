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    СМИ назвали дату рассмотрения СНБО закона о реинтеграции Донбасса

    (обновлено: )10601
    По информации источников СМИ, в случае одобрения документа о реинтеграции Донбасса на заседании СНБО его передадут президенту для внесения в Верховную Раду.
    Заседание СНБО
    @STsegolko

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 10 июля, сообщает УНИАН со ссылкой на свои источники.

    Политический эксперт, директор консалтинговой компании Партия власти Елена Дьяченко
    Канал "РИА Новости Украина" в Youtube
    Законопроект о реинтеграции Донбасса. Комментарий эксперта

    "Заседание СНБО состоится под председательством президента Украины Петра Порошенко и запланировано на 10 июля, около 16.00, однако в расписании еще возможны изменения", — говорится в сообщении.

    По информации источников агентства, в случае одобрения документа на заседании СНБО его передадут президенту для внесения в Верховную Раду.

    Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

    По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.

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