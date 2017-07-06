СМИ назвали дату рассмотрения СНБО закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 10 июля, сообщает УНИАН со ссылкой на свои источники.

"Заседание СНБО состоится под председательством президента Украины Петра Порошенко и запланировано на 10 июля, около 16.00, однако в расписании еще возможны изменения", — говорится в сообщении.

По информации источников агентства, в случае одобрения документа на заседании СНБО его передадут президенту для внесения в Верховную Раду.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.