На шахте под Донецком произошел несчастный случай: один человек погиб

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Донецкой области произошел несчастный случай на шахте. Об этом сообщил в Facebook председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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По его словам, трагедия произошла в субботу на шахте "Россия", расположена она в поселке Новогродовка.

"Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке 4 проходчика осуществляли перекрепление горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса. Гоструда ведет расследование", — заявляет Волынец.

Ранее сообщалось, что в вентиляционном штреке шахты в городе Торецк Донецкой области произошел пожар, горняки были выведены на поверхность, одни из них получил ожоги.