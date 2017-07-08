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    На шахте под Донецком произошел несчастный случай: один человек погиб

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    Как сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, трагедия произошла в субботу на шахте "Россия", расположена она в поселке Новогродовка.
    Шахта
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Донецкой области произошел несчастный случай на шахте. Об этом сообщил в Facebook председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

    Шахта
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
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    По его словам, трагедия произошла в субботу на шахте "Россия", расположена она в поселке Новогродовка.

    "Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке 4 проходчика осуществляли перекрепление горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса. Гоструда ведет расследование", — заявляет Волынец.

    Ранее сообщалось, что в вентиляционном штреке шахты в городе Торецк Донецкой области произошел пожар, горняки были выведены на поверхность, одни из них получил ожоги.

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