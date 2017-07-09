Глава Горловки попал под минометный обстрел под Донецком

Александр Чаленко

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько госпитализирован после того, как его автомобиль попал под минометный обстрел со стороны ВСУ, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу горловской городской администрации.

Ранее его заместитель Виктория Жукова написала Facebook, что автомобиль Приходько попал под минометный обстрел ВСУ на трассе Горловка — Донецк в районе Ясиноватой.

"В настоящее время Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь. У него легкая контузия, состояние удовлетворительное", — сообщили в агентству пресс-службе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.