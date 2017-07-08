У Путина, Макрона и Меркель есть согласие по Донбассу - Песков

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече главы РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона обсуждалась пробуксовка минских соглашений.

По его словам, у лидеров России, Германии и Франции есть понимание, что надо двигаться дальше, принять меры.

"Есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения и обеспечить отвод тяжелых вооружений. В этом плане есть полное взаимодействие, полное согласие", — сказал Песков.

"Также в ходе состоявшегося завтрака состоялся обмен мнениями по тому, где мы сейчас все находимся по внутриукраинскому урегулированию. Констатировалась серьезная пробуксовка реализаций минских договоренностей", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Но вместе с тем есть понимание, что нужно идти дальше", — добавил он.

Напомним, в субботу в рамках саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча Путина, Меркель и Макрона.