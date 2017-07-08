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    У Путина, Макрона и Меркель есть согласие по Донбассу - Песков

    (обновлено: )17210
    По словам Пескова, у лидеров России, Германии и Франции есть понимание, что надо двигаться дальше, принять меры: "Есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня".
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече главы РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона обсуждалась пробуксовка минских соглашений.

    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главные мировые темы: встреча Трампа и Путина, хоррор-шоу в Гамбурге

    По его словам, у лидеров России, Германии и Франции есть понимание, что надо двигаться дальше, принять меры.

    "Есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения и обеспечить отвод тяжелых вооружений. В этом плане есть полное взаимодействие, полное согласие", — сказал Песков.

    "Также в ходе состоявшегося завтрака состоялся обмен мнениями по тому, где мы сейчас все находимся по внутриукраинскому урегулированию. Констатировалась серьезная пробуксовка реализаций минских договоренностей", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

    "Но вместе с тем есть понимание, что нужно идти дальше", — добавил он.

    Напомним, в субботу в рамках саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча Путина, Меркель и Макрона.

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