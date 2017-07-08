Главные мировые темы: встреча Трампа и Путина, хоррор-шоу в Гамбурге

РИА Новости Украина

Долгожданная встреча Путина и Трампа

В центре внимания абсолютно всех мировых СМИ оказался первый день встречи мировых лидеров в Гамбурге в рамках саммита "большой двадцатки" и его главное событие — первая беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, длившаяся более двух часов.

Стороны обсудили многие вопросы, главным из которых, по заявлению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, стал не анализ прошлого, а взгляд в будущее двухсторонних отношений.

Издание Washington Post охарактеризовало беседу как "дружескую встречу, закончившуюся путаницей относительно того, согласился ли Трамп освободить Кремль от ответственности за все правонарушения".

Газета также отмечает, что встреча не внесла ясности относительно якобы имевшего место вмешательства РФ в ход президентских выборов в США.

"Президенты в пятницу, казалось, обозначили намерение развивать отношения, не затрагивая взрывоопасную проблему", — пишет Washington Post.

"Драма, продолжительность (встречи – ред.) и непредсказуемость встречи двух президентов были доминирующими темами в течение дня", — отмечает, в свою очередь, британская Guardian. По мнению издания, лидеры "предприняли робкую попытку начать новую главу двухсторонних отношений, объявив о совместном подходе к сирийскому кризису".

Подводя общий итог встрече, Wall Street Journal отметила, что президенты РФ и США разошлись во мнениях относительно вмешательства в выборы и лучшего подхода к проблеме КНДР, однако достигли условного прогресса касательно борьбы с кровопролитием в длительной сирийской войне".

Газета подчеркивает, что встреча длилась гораздо дольше, чем было запланировано ранее. Как сообщает издание, встреча затянулась настолько, что первая леди США Меланья Трамп "заглянула" к президентам и пыталась убедить их завершить переговоры, однако "это не сработало и они продолжили говорить еще один час".

Хоррор-шоу в Гамбурге или омрачённая G20

Еще одной важной темой, связанной с проходящим саммитом G20, стали ожесточённые протесты антиглобалистов на улицах Гамбурга.

Как пишет New York Times, более десяти тысяч демонстрантов приняли участие в протестных акциях в знак недовольства встречи мировых лидеров. Как сообщается, протестующие объявили о намерении сорвать саммит и, в то время, пока официальная программа мероприятия шла в соответствии с планом, некоторые второстепенные события пришлось отменить. Как пишет издание, акции готовили активисты из более чем 160 организаций на протяжении нескольких месяцев.

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"Госпожа Меркель надеялась показать тем лидерам G20, в чьих странах протесты происходят регулярно, например, Турции и России, что их можно проводить мирно и в соответствии с Конституцией", — отмечает газета, добавляя, что планам канцлера не суждено было осуществиться и мирные протесты перешли в ожесточенные столкновения со стражами порядка, поджоги и массовые беспорядки.

В свою очередь, Politico назвало встречу "адом" Меркель и отметило, что "даже всегда осторожная немецкий канцлер не смогла подготовиться к постепенно разгоравшемуся фиаско". По данным газеты, в ходе беспорядков были ранены почти 200 правоохранителей. Саммит, по мнению Politico, вместо демонстрации "дипломатической проницательности Меркель" превратился в хоррор-шоу.

Новая концепция по ядерному оружию

Ряд мировых СМИ сегодня также активно освещали новость о том, что участники конференции в ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст документа.

За документ проголосовали 122 страны, одна — против, одна воздержалась.

Так, газета Politico отмечает, что пока мировые лидеры заседают в Гамбурге, "представители 122 стран совершили нечто поистине историческое". Однако, отмечается, что почти 40 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), не приняли участие в первом раунде переговоров по выработке конвенции, которые прошли в марте. При этом издание считает, что несмотря ни на что "соглашение … подает важный сигнал ядерным державам о том, что (ядерные – ред.) вооружения не поддерживаются большинством стран мира".

Газета Independent подчеркивает, что Сингапур от голосования воздержался, а Нидерланды выступили против принятия документа. "Нам удалось посеять первые семена свободного от ядерного оружия мира", — цитирует издание слова главы президента конференции ООН Илаин Уайт Гомес, которые были встречены "громкими аплодисментами".

Опростоволосившийся Пенс

Многие СМИ сегодня буквально "взорвала" новость о том, что вице-президент США Майк Пенс подвергся нападкам пользователей социальный сетей за грубое нарушение правил техники безопасности НАСА во время посещения космического центра имени Кеннеди во Флориде. Как пишет Politico, Пенс вызвал "мини-сенсацию" после того как снимок, на котором запечатлен вице-президент, ладонь которого лежит на металлической детали с предупреждением: "Критически важное оборудование для космических полетов: НЕ ТРОГАТЬ", попал в интернет.

Инцидент сразу же послужил поводом для "троллинга" и создания смешных картинок с использованием фото, отмечает издание. Как сообщается, позже в своем Twitter вице-президент извинился за содеянное и поклялся, что такое приключилось с ним впервые.

Издание Independent, в свою очередь, разбиралось в завязавшейся Twitter-переписке, где Пенс пошутил, что это сенатор Марко Рубио подтолкнул его к нарушению правил. Рубио пожаловался на "несправедливость" ситуации.