Геращенко: Киев хочет более активного участия США в урегулировании в Донбассе

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Украина выступает за более активное вовлечение США в урегулирование конфликта в Донбассе.

"Украина выступает за более активное вовлечение США в миротворческие процессы и восстановление мира на Донбассе. О назначении высокопоставленного дипломата спецпредставителем по Украине, который будет координировать свои усилия с украинскими коллегами и коллегами по нормандскому формату, говорилось давно, в том числе и во время всех ключевых встреч президента (Петра) Порошенко в Вашингтоне", — написала вице-спикер Рады в Facebook.

Геращенко отметила, что назначение Волкера произошло накануне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, который состоится в воскресенье.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что спецпосланником США в Украине назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Курт Волкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

Также накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и Россия договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений.