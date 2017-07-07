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    США и РФ создадут канал связи для продвижения урегулирования в Украине

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (53)

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    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. США и Россия договорились создать канал связи для продвижения урегулирования в Украине на основе минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Встреча Путина и Трампа: чего ожидать Украине. Мнение Решмедиловой. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Встреча Путина и Трампа: чего ожидать Украине. Мнение политолога

    "При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском формате", — сказал он.

    Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что новым спецпосланником США в Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

    Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что при Волкере контакты Москвы и Вашингтона принесут пользу и окажут воздействие на Киев для того, чтобы украинская сторона выполняла взятые на себя обязательства. По словам замглавы МИД РФ, уже существует наработанная по данной теме практика контактов между Вашингтоном и Москвой. Со стороны России представителем на переговорах остается помощник президента РФ Владислав Сурков.

    Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд.

    Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

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