США и РФ создадут канал связи для продвижения урегулирования в Украине

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. США и Россия договорились создать канал связи для продвижения урегулирования в Украине на основе минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском формате", — сказал он.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что новым спецпосланником США в Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что при Волкере контакты Москвы и Вашингтона принесут пользу и окажут воздействие на Киев для того, чтобы украинская сторона выполняла взятые на себя обязательства. По словам замглавы МИД РФ, уже существует наработанная по данной теме практика контактов между Вашингтоном и Москвой. Со стороны России представителем на переговорах остается помощник президента РФ Владислав Сурков.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд.

Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.