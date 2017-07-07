Госдеп США назначил переговорщика с Россией по Украине

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине, сообщил в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Также об этом сообщает Reuters со ссылкой на аккредитованные медиа, цитирующие представителя Госдепа, советника госсекратаря Роберта Хаммонда.

"Волкер будет координировать все усилия Государственного департамента по разрешению конфликта, который начался, когда Россия вторглась в Крым, а позже и в восточную Украину", — заявил Хаммонд.

Курт Волкер является карьерным дипломатом и специалистом по Европе, который также работал в Белом доме. С 2008 по 2009 годы он был постоянным представителем США при НАТО.U.S.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) 7 липня 2017 р.

​Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.