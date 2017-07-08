"Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

РИА Новости Украина

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США — Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон в пятницу вечером рассказали, о чем почти два с половиной часа беседовали президенты двух стран — Владимир Путин и Дональд Трамп на своей первой встрече, которая состоялась "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

По мнению российского министра, встреча Путина и Трампа подтвердила их настрой на поиск взаимовыгодных договоренностей, удалось договориться о нескольких конкретных вещах. В частности, Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, обе страны обязуются обеспечивать выполнение режима прекращения огня всеми группировками в этом районе. Кроме того, по словам Лаврова, США и РФ договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений, сообщают РИА Новости.

Тиллерсон сообщил, что США и Россия договорились создать рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

Затрагивалась и наболевшая для Трампа тема – о якобы вмешательстве РФ в выборы США. Трамп, по словам Лаврова, принимает слова Путина о том, что это неправда. Тиллерсон, однако, отметил, что неясно, смогут ли Россия и США когда-нибудь разобраться с этим вопросом. Как отметил госсекретарь, между лидерами сложилась "позитивная химия". Более того, по его словам, президенты не хотели заканчивать встречу, и первая леди США Меланья Трамп пыталась убедить их завершить переговоры.

Сирия

Лавров подтвердил, что в ходе переговоров президентов Россия и США договорились объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

В свою очередь, Тиллерсон заявил, что Путин и Трамп обсудили, где еще в Сирии возможна деэскалация, кроме зон, где будет установлено прекращение огня. При этом он заявил, что США надеются, что перемирие на юго-западе Сирии распространится на ее остальные части.

По словам Тиллерсона, США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонам деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Госсекретарь добавил, что США не видят никакой долгой политической карьеры для президента Сирии Башара Асада и его семьи в Сирии, в противном случае международное сообщество просто не признает страну под его лидерством.

Тиллерсон указал, что Трамп и Путин попытались прояснить, "куда стороны движутся", и попытаться добиться ясности, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон — сходства в позициях и их различия.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге

Украина

Главы внешнеполитических ведомств также сообщили, что президенты США и РФ договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений.

"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском" формате", — сказал Лавров.

Как указал министр, западные партнеры России прекрасно понимают необходимость дополнительного воздействия для реализации минских договоренностей по Украине,

При этом, отметил глава МИД РФ, Россия рассчитывает, что представитель США по Украине скоро приедет в Москву.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что новым спецпосланником США на Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

Кибербезопасность

Отдельной темой, по словам глав внешнеполитических ведомств РФ и США, стала кибербезопасность.

"Третья тема — кибербезопасность. По понятным причинам, ей уделено немалое внимание… Президенты сошлись, что эта сфера становится все более рискованной, если хотите, в ней рождаются угрозы, включая террористическую угрозу, угрозы в других областях организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ. Здесь, как вы знаете, и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети", — сказал Лавров по итогам переговоров.

"Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью, с хакерством во всех его формах, станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", — подытожил глава российского МИД.

В свою очередь, Тиллерсон сообщил, что США и Россия договорились создать рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

По следам выборов в США

Затрагивалась и наболевшая для Трампа тема — о якобы вмешательстве РФ в выборы США. Трамп, по словам Лаврова, принимает слова президента России о том, что это неправда.

"Президент Трамп, я уверен, что об этом скажет либо он сам, либо Рекс Тиллерсон, сказал, что эта кампания (о якобы вмешательстве России в выборы в США — Ред.) уже приобретает достаточно странный характер. Потому что уже за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта, что признается и теми в конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации. И президент Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда, и российское руководство не вмешивалось, и он эти заявления принимает, вот, собственно говоря, и все", — сказал Лавров.

В свою очередь Тиллерсон отметил, что у Трампа и Путина "был очень надежный и продолжительный обмен мнениями по этому вопросу".

"Президент неоднократно обращался к президенту Путину по поводу вмешательства России. Президент Путин отрицал такое вмешательства, как мне кажется, он делал и в прошлом", — добавил госсекретарь США.

Он отметил, что Трамп и Путин в ходе встречи обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое, по которому сложно будет договориться.

По словам госсекретаря, по таким вопросам, как например, "вмешательство" РФ в выборы США две страны вряд ли придут к общему знаменателю, но нужно двигаться в будущее.

"Мы заявили (президенту Путину) об этом и о санкциях, которые сейчас в конгрессе. Мы настаивали, что это (выборы) серьезный вопрос", — сказал он.

"Но два президента сфокусировались на том, как мы будем двигаться дальше. Для меня непонятно сможем ли мы когда-нибудь прийти к взаимопониманию между двумя нациями. Вопрос, что мы будем делать сейчас", — добавил он.

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Тиллерсон также указал, что Вашингтон хочет получить от Москвы обязательства по невмешательству в американские дела.

"Мы договорились продолжать дискуссии по поводу того, как мы можем получить обязательства, что российское правительство не намеревается и не будет вмешиваться в наши дела в будущем, и как создать рамки, в которых мы сможем каким-то образом оценить, что происходит в киберпространстве и кого привлекать к ответственности. И это вопрос, безусловно, шире, чем просто отношения России и США", — сказал он журналистам.

КНДР

Отдельной темой, конечно, была ситуация вокруг ядерной программы КНДР. По словам Тиллерсона, США будут просить Россию сделать больше по Северной Корее.

"У нас был хороший обмен мнениями по Северной Корее. Русские видят это немного по-другому, чем мы. Так что мы продолжим эти дискуссии, попросим их (русских) делать больше", — сказал Тиллерсон журналистам.

По его словам, "Россия ведет экономическую деятельность с Северной Кореей".

"Но российская официальная политика такая же, как и у нас. Она заключается в денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что есть различия, с точки зрения тактики и темпа. Так что мы продолжим работать с ними", — добавил он. Госсекретарь США также заявил, что вопрос об американской противоракетной системе THAAD в Корее не поднимался на встрече президентов России и США в пятницу.

Меланья

Говоря о длительности переговоров (первоначально планировались получасовые переговоры, а продлились почти 2, 5 часа) Лавров отметил, если президенты видят, что есть вопросы для обсуждения, то время не играет значения. По мнению российского министра, встреча Путина и Трампа подтвердила их настрой на поиск взаимовыгодных договоренностей.

В свою очередь, Тиллерсон сообщил, что никто из лидеров не хотел останавливаться. По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Мелания Трамп, чтобы попробовать убедить их закончить переговоры, но у нее это не получилось.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Первая леди США Мелания Трамп и президент РФ Владимир Путин на саммите G20

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", — рассказал журналистам Тиллерсон.

Он отметил, между президентами США и России в ходе их первой встречи сложилась "позитивная химия". "Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", — сказал он.