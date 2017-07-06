США обязаны присоединиться к процессу урегулирования в Украине - Янукович

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. США должны участвовать в урегулировании ситуации в Украине наряду с Германией и Францией, убежден экс-президент Виктор Янукович.

"Заставить украинскую власть выполнять минские соглашения сегодня может и обязана Европа, во главе с Германией и (ее лидером) Ангелой Меркель. Думаю, у нее достойный партнер в лице президента Франции Эммануэля Макрон, а если к этому процессу присоединятся США — а я считаю, что они обязаны это сделать — потому что они несут ответственность за то, что происходит на Украине", — сказал Янукович журналистам.

"Президент США Дональд Трамп будет иметь возможность сделать этот шаг и на своих подопечных в Украине надавить и заставить их выполнить минские соглашения. Это будет правильно и крайне необходимо", — добавил он.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.