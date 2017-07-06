наверх
06.07.201702:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    США обязаны присоединиться к процессу урегулирования в Украине - Янукович

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (728)

    (обновлено: )2410
    По мнению бывшего президента, глава Белого дома Дональд Трамп будет иметь возможность "надавить на своих подопечных в Украине и заставить их выполнить минские соглашения".
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. США должны участвовать в урегулировании ситуации в Украине наряду с Германией и Францией, убежден экс-президент Виктор Янукович.

    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Шухевичфест, послевкусие. Вся Украина становится Галичиной

    "Заставить украинскую власть выполнять минские соглашения сегодня может и обязана Европа, во главе с Германией и (ее лидером) Ангелой Меркель. Думаю, у нее достойный партнер в лице президента Франции Эммануэля Макрон, а если к этому процессу присоединятся США — а я считаю, что они обязаны это сделать — потому что они несут ответственность за то, что происходит на Украине", — сказал Янукович журналистам.

    "Президент США Дональд Трамп будет иметь возможность сделать этот шаг и на своих подопечных в Украине надавить и заставить их выполнить минские соглашения. Это будет правильно и крайне необходимо", — добавил он.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа