Хроника 3 июля: миссия Всемирного банка в Киеве, Янукович судится с "Ощадбанком"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс легкости ведения бизнеса, экс-президент Виктор Янукович подал иск к "Ощадбанку" о защите деловой репутации, а комитет ВР не позволил привлечь нардепа Дейдея к уголовной ответственности. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Киев прибыла миссия Всемирного банка

В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс легкости ведения бизнеса. По данным пресс-службы Министерство экономического развития и торговли Украины, миссия будет работать в течение недели. В основе программы визита – встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ задекларированных Украиной в текущем году.

Янукович подал иск к "Ощадбанку" о защите деловой репутации

Печерский суд Киева рассматривает иск беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к государственному "Ощадбанку" о защите деловой репутации, сообщает юридическая фирма GENTLS, которая представляет в суде интересы финучреждения. По данным компании, Янукович подал иск для опровержении информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова более 1,15 миллиарда долларов, опубликованной в СМИ председателем "Ощадбанка".

Читайте также: По ситуации с "ПриватБанком" и Коломойским: чего ждать завтра?

Комитет ВР не позволил привлечь нардепа Дейдея к уголовной ответственности

Регламентный комитет Верховной Рады Украины в понедельник заблокировал представление прокуратуры по нардепу Евгению Дейдею ("Народный фронт"), которая просила разрешить привлечь его к уголовной ответственности. По версии следствия, Дейдей с супругой задекларировали фиктивный заем на 3,5 млн гривен, чтобы прикрыть несоответствие доходов и расходов.

Европарламент одобрит новые торговые преференции ЕС для Украины

Пленарная сессия Европарламента во вторник одобрит новые временные односторонние торговые преференции Евросоюза для Украины, идущие в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, сообщил РИА Новости источник в Европарламенте. Голосование по этому вопросу назначено в ЕП на вторую половину дня вторника.

Подержанные авто из Канады будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, будет составлять 0%, независимо от страны, из которой ввозится транспортное средство в Украину, сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. "Нулевая пошлина не на б/у авто, которые экспортируются из Канады, а на б/у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы…" — отметил Назаренко.

В Украине предлагают изменить статус Крыма на автономию

Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, эксперты предлагают отказаться в Основном законе от термина "республика" и заменить его на "крымско-татарскую автономию", сообщил РИА Новости депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь. Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлиться до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко.

Полиция сообщила о задержании на Донбассе генерал-майора казаков ДНР

Полиция заявила о задержании в Донбассе, на блокпосту вблизи Волновахи, генерал-майора регионального казачьего объединения самопровозглашенной ДНР. По данным полиции, у генерал-майора при себе было удостоверение атамана ДНР и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети). Как отмечается, в обязанности полка входили охрана границ, совместные патрулирования на неподконтрольной Украине территории.

Журналисты "Страны" обратились к послам G7 и Евросоюза

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва и заместитель главного редактора Светлана Крюкова в понедельник на пресс-конференции обнародовали обращение журналистов издания к послам стран "Большой семерки" и к представительству Европейского Союза в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей, сообщает сайт издания. В обращении журналисты отмечают, что "власти не оставляют попыток" расправиться со "Страной" и ее главным редактором.

В Украину без объяснения не впустили депутата чешского парламента

Депутата чешского парламента Милана Шарапатку, который в составе делегации своей страны должен был участвовать в Киеве в семинаре НАТО, не пустили в Украину, он был вынужден вернуться в понедельник в Прагу. Шарапатка три года назад в качестве наблюдателя присутствовал в Крыму во время проведения референдума о присоединении полуострова к России.

Читайте также: Волошин: Порошенко не дали слова на церемонии прощания с Колем. Еврозрада

Мотоциклисты расстреляли толпу людей в Тулузе, есть погибшие и раненые

Один человек погиб, по меньшей мере, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Тулуза на юге Франции. По предварительным данным, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

Ракета, выпущенная Северной Кореей из провинции Пхёнан-Пукто во вторник утром, упала в особой экономической зоне Японии, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. "Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. К этому часу сведений об ущербе, причиненном японским воздушным и морским судам, нет", — сказал Суга.

Именно 3 июля в 324 году состоялась прославленная битва при Адрианополе между войсками римских императоров Константина и Лициния. В этот же день в 1841 году английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун, а в 1928 году именно 3 июля в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.