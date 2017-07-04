наверх
04.07.201709:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Хроника 3 июля: миссия Всемирного банка в Киеве, Янукович судится с "Ощадбанком"

    (обновлено: )11410
    Накануне полиция сообщила о задержании на Донбассе генерал-майора казаков ДНР, в Украину без объяснения не впустили депутата чешского парламента, помимо этого в Украине предлагают изменить статус Крыма на автономию.
    1 / 2
    Вывеска Ощадбанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс легкости ведения бизнеса, экс-президент Виктор Янукович подал иск к "Ощадбанку" о защите деловой репутации, а комитет ВР не позволил привлечь нардепа Дейдея к уголовной ответственности. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    В Киев прибыла миссия Всемирного банка

    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    Фотоитоги 3 июля: взрыв в Одессе, смертельное ДТП в Баварии и День Независимости Белоруссии

    В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс легкости ведения бизнеса. По данным пресс-службы Министерство экономического развития и торговли Украины, миссия будет работать в течение недели. В основе программы визита – встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ задекларированных Украиной в текущем году. 

    Янукович подал иск к "Ощадбанку" о защите деловой репутации 

    Печерский суд Киева рассматривает иск беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к государственному "Ощадбанку" о защите деловой репутации, сообщает юридическая фирма GENTLS, которая представляет в суде интересы финучреждения. По данным компании, Янукович подал иск для опровержении информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова более 1,15 миллиарда долларов, опубликованной в СМИ председателем "Ощадбанка".  

    Читайте также: По ситуации с "ПриватБанком" и Коломойским: чего ждать завтра? 

    Комитет ВР не позволил привлечь нардепа Дейдея к уголовной ответственности

    Регламентный комитет Верховной Рады Украины в понедельник заблокировал представление прокуратуры по нардепу Евгению Дейдею ("Народный фронт"), которая просила разрешить привлечь его к уголовной ответственности. По версии следствия, Дейдей с супругой задекларировали фиктивный заем на 3,5 млн гривен, чтобы прикрыть несоответствие доходов и расходов. 

    Европарламент одобрит новые торговые преференции ЕС для Украины

    Пенсионная реформа. Министр о расширении круга плательщиков единого соцвзноса. Видео
    Телеканал ICTV/Youtube
    Пенсии и налоги. Министр сравнил Украину и "чудесную Польшу"

    Пленарная сессия Европарламента во вторник одобрит новые временные односторонние торговые преференции Евросоюза для Украины, идущие в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, сообщил РИА Новости источник в Европарламенте. Голосование по этому вопросу назначено в ЕП на вторую половину дня вторника.  

    Подержанные авто из Канады будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной 

    Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, будет составлять 0%, независимо от страны, из которой ввозится транспортное средство в Украину, сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. "Нулевая пошлина не на б/у авто, которые экспортируются из Канады, а на б/у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы…" — отметил Назаренко. 

    В Украине предлагают изменить статус Крыма на автономию

    Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, эксперты предлагают отказаться в Основном законе от термина "республика" и заменить его на "крымско-татарскую автономию", сообщил РИА Новости депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь. Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлиться до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко. 

    Полиция сообщила о задержании на Донбассе генерал-майора казаков ДНР 

    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Военные учения на полигоне в Харьковской области

    Полиция заявила о задержании в Донбассе, на блокпосту вблизи Волновахи, генерал-майора регионального казачьего объединения самопровозглашенной ДНР. По данным полиции, у генерал-майора при себе было удостоверение атамана ДНР и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети). Как отмечается, в обязанности полка входили охрана границ, совместные патрулирования на неподконтрольной Украине территории.  

    Журналисты "Страны" обратились к послам G7 и Евросоюза

    Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва и заместитель главного редактора Светлана Крюкова в понедельник на пресс-конференции обнародовали обращение журналистов издания к послам стран "Большой семерки" и к представительству Европейского Союза в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей, сообщает сайт издания. В обращении журналисты отмечают, что "власти не оставляют попыток" расправиться со "Страной" и ее главным редактором. 

    В Украину без объяснения не впустили депутата чешского парламента

    Депутата чешского парламента Милана Шарапатку, который в составе делегации своей страны должен был участвовать в Киеве в семинаре НАТО, не пустили в Украину, он был вынужден вернуться в понедельник в Прагу. Шарапатка три года назад в качестве наблюдателя присутствовал в Крыму во время проведения референдума о присоединении полуострова к России. 

    Читайте также: Волошин: Порошенко не дали слова на церемонии прощания с Колем. Еврозрада 

    Мотоциклисты расстреляли толпу людей в Тулузе, есть погибшие и раненые 

    Береговая охрана Греции обстреляла турецкое судно в Эгейском море. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Обстрел турецкого судна береговой охраной Греции в Эгейском море

    Один человек погиб, по меньшей мере, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Тулуза на юге Франции. По предварительным данным, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. 

    Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

    Ракета, выпущенная Северной Кореей из провинции Пхёнан-Пукто во вторник утром, упала в особой экономической зоне Японии, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. "Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. К этому часу сведений об ущербе, причиненном японским воздушным и морским судам, нет", — сказал Суга. 

    Именно 3 июля в 324 году состоялась прославленная битва при Адрианополе между войсками римских императоров Константина и Лициния. В этот же день в 1841 году английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун, а в 1928 году именно 3 июля в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца