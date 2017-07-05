Янукович подаст заявление против судей, рассматривающих дело о госизмене

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен подать заявление в правоохранительные органы против судей Оболонского райсуда Киева из-за якобы нарушения ими законов.

Ранее Янукович сообщил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем.

"Я отозвал своих защитников, дал им все необходимые полномочия, чтобы они завтра об этом заявили перед началом этого судебного заседания. Это значит, что я не хочу принимать участия в этом театрализованном представлении под названием суд", — сказал Янукович журналистам.

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"Я этот суд не признаю и считаю его незаконным. Более того, я считаю преступными действия той судейской коллегии, которая сейчас заседает в Оболонском суде. И мы соответствующее заявление будем подавать в правоохранительные органы, чтобы установить факт правонарушений, нарушений законов судьями Оболонского суда. Насколько будут квалифицированны действия следствия, время покажет", — добавил он.

По словам Януковича, он подаст заявление в правоохранительные органы, чтобы они "установили факт заведомо незаконного решения". Экс-президент пояснил, что в рамках судебного разбирательства он не был допрошен, равно как и не были допрошены его свидетели, а сам он не был ознакомлен с обвинительным заключением.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против беглого экс-президента Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые завели в отношении бывшего главы государства, который сейчас находится в России. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".