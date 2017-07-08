Путин, Меркель и Макрон сделали заявление по "режиму тишины" в Донбассе

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Немецкий, французский и российский лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации в Украине.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.