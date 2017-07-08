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    Путин, Меркель и Макрон сделали заявление по "режиму тишины" в Донбассе

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (50)

    (обновлено: )70541
    О важности соблюдения режима прекращения огня в Донбассе президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили на встрече в Гамбурге.
    Путин, Меркель и Макрон на саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Немецкий, французский и российский лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главные мировые темы: встреча Трампа и Путина, хоррор-шоу в Гамбурге

    Ранее сообщалось, что в Гамбурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации в Украине.

    Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.

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    Путин, Меркель и Макрон на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
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