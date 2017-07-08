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    Хуг заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (739)

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    По словам Хуга, "серьезное обострение имеет высокую вероятность, если не будет отведено тяжелое вооружение, если не будут разведены позиции сторон, если будет продолжаться дальнейшее накопление сил".
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Обострение ситуации в Донбассе может произойти в любой момент из-за неотведенного вооружения, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга в Киеве.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Одно известно наверняка — что серьезное обострение имеет высокую вероятность, если не будет отведено тяжелое вооружение, если не будут разведены позиции сторон, если будет продолжаться дальнейшее накопление сил", — сказал Хуг.

    По его словам, многие могут его обвинить в преувеличении опасности.

    "Я искренне надеюсь, что они правы. Никто не хочет видеть роста уровня насилия, еще больше смертей и разрушений. Однако, самими надеждами решить конфликт невозможно. Мы не можем позволить себе игнорировать угрожающие сигналы", — добавил Хуг.

    Он подчеркнул, что ситуация, которая наблюдалась на прошлой неделе в Попасной, Светлодарске и Ясиноватой, доказала, что обострение может начаться в любой момент.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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