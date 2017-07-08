Хуг заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Обострение ситуации в Донбассе может произойти в любой момент из-за неотведенного вооружения, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга в Киеве.

"Одно известно наверняка — что серьезное обострение имеет высокую вероятность, если не будет отведено тяжелое вооружение, если не будут разведены позиции сторон, если будет продолжаться дальнейшее накопление сил", — сказал Хуг.

По его словам, многие могут его обвинить в преувеличении опасности.

"Я искренне надеюсь, что они правы. Никто не хочет видеть роста уровня насилия, еще больше смертей и разрушений. Однако, самими надеждами решить конфликт невозможно. Мы не можем позволить себе игнорировать угрожающие сигналы", — добавил Хуг.

Он подчеркнул, что ситуация, которая наблюдалась на прошлой неделе в Попасной, Светлодарске и Ясиноватой, доказала, что обострение может начаться в любой момент.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.