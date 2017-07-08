В Гамбурге проходит встреча Путина, Меркель и Макрона

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 8 июля, в отеле "Атлантик" в Гамбурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.

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Беседа лидеров проходит за рабочим завтраком, ожидается, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации в Украине.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.