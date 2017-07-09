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    Тиллерсон сделал заявление по деэскалации в Донбассе и роли России

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (39)

    (обновлено: )25301
    Как заявил Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье, необходимо разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу.
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Российская Федерация должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации в Донбассе, в частности, в вопросе прекращения огня. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
    Петр Порошенко / Facebook
    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

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    "В своей дискуссии с руководством России несколько раз я говорил, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины, в частности, прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу. Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

    Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

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