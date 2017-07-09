Тиллерсон сделал заявление по деэскалации в Донбассе и роли России

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Российская Федерация должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации в Донбассе, в частности, в вопросе прекращения огня. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"В своей дискуссии с руководством России несколько раз я говорил, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины, в частности, прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу. Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.