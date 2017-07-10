наверх
10.07.201712:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Столтенберг: соглашения по Донбассу должны быть выполнены в полном объеме

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (58)

    (обновлено: )38931
    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс продолжает беспокоить ситуация на востоке Украины, которая уже забрала тысячи жизней.
    Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    @poroshenko

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Укриана. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе должны быть выполнены в полном объеме, а наблюдатели ОБСЕ должны получить полный доступ ко всем территориям в Украине.

    Встреча Тиллерсона в Киеве
    twitter.com/usembassykyiv
    Все в гости в Киев. С чем едут Тиллерсон, Гутерреш и Столтенберг?

    Заседание комиссии Украина-НАТО, посвященное двадцатилетию сотрудничества Киева и альянса, проходит в украинской столице.

    "Нас продолжает беспокоить ситуация на востоке Украины, которая уже забрала тысячи жизней. Минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме, и наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине", — заявил Столтенберг на заседании в понедельник, которое транслировал телеканал "112. Украина".

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20