Столтенберг: соглашения по Донбассу должны быть выполнены в полном объеме

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Укриана. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе должны быть выполнены в полном объеме, а наблюдатели ОБСЕ должны получить полный доступ ко всем территориям в Украине.

Заседание комиссии Украина-НАТО, посвященное двадцатилетию сотрудничества Киева и альянса, проходит в украинской столице.

"Нас продолжает беспокоить ситуация на востоке Украины, которая уже забрала тысячи жизней. Минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме, и наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине", — заявил Столтенберг на заседании в понедельник, которое транслировал телеканал "112. Украина".

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.