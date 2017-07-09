Все в гости в Киев. С чем едут Тиллерсон, Гутерреш и Столтенберг?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Все в гости в Киев

Воскресный день для президента Петра Порошенко обещает быть весьма насыщенным на гостей. Сегодня, 9 июля, Порошенко проведет встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, украинскую столицу посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На данный момент в Киев уже прибыли госсекретарь США Рекс Тиллерсон и генсек ООН Антониу Гутерреш. Визит генсека ООН начался со встречи с представителями Кабмина и премьером Владимиром Гройсманом.

Примечательно, что приезд американских гостей происходит на следующий день после встречи президентов РФ и США на полях саммита G20. В связи с этим, предполагают СМИ и эксперты, то, о чем пойдет речь в Киеве, напрямую будет зависеть от договоренностей Путина и Трампа.

Пока Киев ждет переговоров с особой тревогой, ведь в планах – проинспектировать ситуацию в стране после визита Порошенко в Вашингтон, обсудить имплементацию реформ в стране, ситуацию в Донбассе, а также членство Украины в НАТО.

В то же время, по мнению экспертов, визит Тиллерсона не будет символичным: он человек конкретный и хочет слышать конкретные ответы на вопросы.

С чем едет Тиллерсон

Для госсекретаря США Рекса Тиллерсона это первый официальный визит в Киев и очень короткий. Сообщается, что визит продлится в общей сложности 2-2,5 часа, после чего госсекретарь улетит в Турцию, где встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения ряда двусторонних и региональных вопросов.

Ожидается, что встреча президента Петра Порошенко с Рексом Тиллерсоном началась в 13:00, а уже на 14:05 запланирована их встреча с представителями СМИ.

twitter.com/poroshenko Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко

В официальной повестке дня сказано, что Тиллерсон представит президенту Украины Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит ход реформ в стране.

По информации госдепартамента США, Тиллерсон намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в этой стране. "В ходе визита в Киев госсекретарь надеется построить отношения с украинским правительством, с украинским народом. Первое — подтвердить украинский суверенитет и территориальную целостность. Через помощь Украине разрешить конфликт на востоке Украины через контроль ее международных границ. Это включает помощь Украине в широком спектре возможностей", — сказал представитель госдепа.

В то же время, по мнению экспертов, вероятно, госсекретарь США проинспектирует реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Порошенко в США, а также расскажет о переговорах Трампа с Путиным.

Кроме того, одной из главных тем станут переговоры по Донбассу. Высокопоставленный чиновник госдепартамента сообщил, что Вашингтон рассматривает варианты поддержки "нормандского формата" и Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а также усиление роли США. "Все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата. Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США, и мы сейчас рассматриваем, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и Минские переговоры", — сказал дипломат.

Ранее газета Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщала, что администрация США планирует перезапустить переговоры с Россией по урегулированию в Донбассе. По данным издания, эту инициативу Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ожидания Киева

По информации пресс-службы украинского президента, Порошенко и Тиллерсон рассмотрят вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20-21 июня.

Кроме того, Тиллерсон встретится с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества.

По мнению украинских экспертов, целью визита госсекретаря США в Украину, скорее всего, будет доведение до киевских властей результатов первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Я думаю, что этот визит для того, чтобы пояснить, о чем говорили, о чем договорились Трамп и Путин по украинской проблеме. Поскольку он будет вслед за разговором Трампа и Путина, есть большая вероятность, что надо как-то объяснить, какая ситуация после этого разговора для Украины складывается", — считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Схожего мнения о том, что все будет зависеть от договоренностей на уровне президентов США и РФ, придерживается и политолог Дмитрий Корнейчук. По его словам, если два президента договорятся по Украине, то тогда Тиллерсону нужно будет лично дать "пинок" Порошенко для выполнения Минских соглашений.

"Во-первых, после каждого общения с руководством Кремля по вопросу Украины, Вашингтон якобы ставит Киев в известность о результатах переговоров. Это направлено на глаза и уши демократов, которые постоянно ищут повод обвинить Трампа в сотрудничестве с Кремлем. А так, формально делая жесты в сторону киевских марионеток (даже публично унижая их, как с визитом Порошенко), Белый дом создает картинку, что Трамп выступает просто переговорщиком. Во-вторых, если Трамп и Путин все же ударят по рукам в Гамбурге и положат старт "Большой сделке", то Тиллерсону необходимо будет лично дать "пинок" Порошенко для выполнения "Минска"…В любом случае, визит Тиллерсона может дать определенные подвижки по выполнению Минских соглашений. Если, конечно, Трамп и Путин договорятся…", — высказался Корнейчук.

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По мнению политолога-международника Владимира Воли, визит Тиллерсона не будет символичным: он приедет, озвучит конкретные свои видения и хочет услышать конкретные ответы от своего собеседника. "Я думаю, что будут озвучены Рексом Тиллерсоном определенные позиции, и если он уже летит, это такой человек по своей стилистике, который не подвержен пустым символическим жестам — приехать для того, чтобы показать своим приездом определенный символ. Он приезжает по конкретным делам, он приедет, озвучит конкретные свои видения и хочет услышать конкретные ответы от своего собеседника. Поэтому, я думаю, что у нас будет уже немало сюрпризов уже вечером в воскресенье, уже могут быть определенные истерики среди части украинского политикума", — предполагает Воля.

Что касается Донбасса, то, по словам Воли, речь может идти об усилении роли США в двусторонних переговорах со всеми государствами, которые входят в состав "нормандской четверки", возвращение к тому формату, который существовал при Бараке Обаме.

Визиты генсеков

Кроме того, 9 июля президент Петр Порошенко в 15:30 встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, а в 16:15 они выступят с заявлениями для представителей СМИ.

Программа визита генерального секретаря ООН в Украину пока до конца не определена. Пока известно, что генсек ООН встретится с президентом Петром Порошенко, а также с другими высокопоставленными представителями, включая главу МИД Павла Климкина.

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик уточнил, что Гутерреш во время визита обсудит ситуацию в Украине и ее отношения с РФ, состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения ее инструментария к урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений ООН по Крыму.

Также по приглашению Киева посетит столицу в воскресенье и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако из тем его повестки дня уже известна — это перспективы вступления Украины в НАТО. Об этом, в частности, сообщал спикер Верховной Рады Андрей Парубий: "Мы будем говорить о перспективах членства Украины в НАТО".

Генсек НАТО в Киеве примет участие с президентом Петром Порошенко в заседании комиссии НАТО-Украина (состоится 10 июля).

В программе визита также запланировано выступление Столтенберга перед украинскими парламентариями в Верховной Раде, встреча с украинским премьером Владимиром Гройсманом и открытие нового здания представительства НАТО в Украине.

По материалам из открытых источников интернет