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    Лидеры НАТО и Украины обсудят перспективы сотрудничества

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    Нынешнее заседание комиссии в Киеве особенное - оно пройдет в торжественной атмосфере, так как посвящено 20-летию Хартии об особом партнерстве между альянсом и Украиной.
    Петр Порошенко и Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Торжественное заседание комиссии Украина-НАТО, посвященное двадцатилетию сотрудничества между Киевом и альянсом, пройдет в Киеве в понедельник при участии президента страны Петра Порошенко и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

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    Эксперты считают, что на заседании власти намерены четко декларировать планы Украины в будущем стать членом альянса. В то же время последние опросы общественного мнения в Украине показывают, что вступление страны в НАТО поддерживает лишь чуть больше 40% населения.

    Заседания комиссии Украина-НАТО, которая отвечает за развитие отношений между Киевом и альянсом, проходят на регулярной основе. Последнее состоялось в апреле в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Нынешнее заседание комиссии в Киеве особенное — оно пройдет в торжественной атмосфере, так как посвящено 20-летию Хартии об особом партнерстве между альянсом и Украиной. Документ был подписан 9 июля 1997 года в Мадриде и вывел отношения между сторонами на новый уровень. После подписания документа Украина и НАТО ежегодно разрабатывают планы и программы сотрудничества.

    Особый статус нынешнего мероприятия подчеркивает и уровень делегации, которая прибыла в Украину из НАТО. Помимо Столтенберга в ее состав вошли представители Североатлантического совета – основного политического руководящего органа НАТО, состоящего из постоянных представителей стран-членов организации.

    По данным Администрации президента Украины, заседание комиссии Украина-НАТО под председательством Порошенко начнется в 10.30. После заседания в 12.35 запланирована пресс-конференция президента Украины и генсека НАТО.

    Заседание комиссии будет проходить на фоне недавнего внесения в Украине изменений в законодательство, касающееся сотрудничества с НАТО.

    Еще в 2014 году Верховная Рада отменила внеблоковый статус государства. Принятая после этого новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. При этом до прошлой недели в законодательстве не было четко прописано, что страна ставит своей целью членство в альянсе.

    В прошлый четверг Порошенко подписал принятые Верховной Радой поправки в закон "Об основах внутренней и внешней политики", в нем теперь записано, что "основными принципами внешней политики Украины являются углубление сотрудничества с НАТО с целью получения членства в этой организации".

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