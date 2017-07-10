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    Генсек НАТО прибыл с визитом в Киев

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (47)

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    В программе визита участие Столтенберга в открытии выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности", которая будет проходить в Мистецьком арсенале с 11 по 30 июля и посвящена 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Делегация Североатлантического альянса в составе 29 послов стран-членов НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом прибыла в Киев.

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    В программе визита участие Столтенберга в открытии выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности", которая будет проходить в Мистецьком арсенале с 11 по 30 июля и посвящена 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом. 

    Генсек НАТО встретится с  президентом Украины Петром Порошенко, а также с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, руководителями депутатских фракций и председателями парламентских комитетов, которые приобщены к евроатлантической интеграции. 

    Запланировано выступление Столтенберга перед народными депутатами в сессионном зале. Кроме этого делегация Североатлантического совета примет участие в открытии нового здания представительства НАТО в Киеве.  

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