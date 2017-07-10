НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в сфере обороны - Столтенберг

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в вопросах обороны, управлении и экономических реформах. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности" с участием вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в Киеве в понедельник.

"НАТО оказывало поддержку украинскому суверенитету, территориальной целостности, демократическим институтам и вашим Вооруженным силам. И НАТО продолжит тесно работать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономических реформ", — сказал Столтенберг и добавил, что Альянс поддерживает стабильность Украины.

Столтенберг напомнил, что Украина всегда тесно сотрудничала с НАТО и принимала участие во всех миссиях Альянса.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину во главе Североатлантического совета выступит в Верховной Раде.

В понедельник также состоится заседание комиссии Украина – НАТО с участием президента Петра Порошенко. В ходе визита члены совета встретятся со спикером Верховной Рады и с лидерами парламентских фракций, Столтенберг также проведет отдельную встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.