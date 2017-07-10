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    НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в сфере обороны - Столтенберг

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    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в вопросах обороны, управлении и экономических реформах. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности" с участием вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в Киеве в понедельник.

    "НАТО оказывало поддержку украинскому суверенитету, территориальной целостности, демократическим институтам и вашим Вооруженным силам. И НАТО продолжит тесно работать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономических реформ", — сказал Столтенберг и добавил, что Альянс поддерживает стабильность Украины.

    Столтенберг напомнил, что Украина всегда тесно сотрудничала с НАТО и принимала участие во всех миссиях Альянса.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину во главе Североатлантического совета выступит в Верховной Раде.

    В понедельник также состоится заседание комиссии Украина – НАТО с участием президента Петра Порошенко. В ходе визита члены совета встретятся со спикером Верховной Рады и с лидерами парламентских фракций, Столтенберг также проведет отдельную встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

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