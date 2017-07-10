СНБО в понедельник намерен утвердить закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в понедельник планирует утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса, который предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход к формату "воинской операции" вместо "антитеррористической".

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Хотя о разработке документа стало известно еще три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. Предполагается, что после того, как СНБО утвердит текст законопроекта, он будет передан на рассмотрение президенту Петру Порошенко и внесен в Верховную раду.

Секретарь СНБО Александр Турчинов надеется, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят парламентом еще на текущей сессии, которая заканчивается в пятницу. При этом в Раде не исключают, что рассмотрение вопроса придется отложить до осени, так как документ сложный и требует политического консенсуса парламентского большинства.

Впервые о подготовке законопроекта о реинтеграции упомянул Порошенко в начале года в одном из своих выступлений. Однако конкретики тогда не последовало. Эта тема вновь появилась в начале июня, когда Турчинов заявил о необходимости завершения "АТО" и перехода к новому формату операции в Донбассе. Позже Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины".

Власти объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности, признанием Россией документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Киев намерен юридически закрепить понятие "гибридной войны РФ", что позволит обосновать применение армии в этом регионе.

В Киеве считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса определит правовой статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, признав их "оккупированными". По информации депутатов, работающих над законом, документ предлагает заменить "АТО" "войсковой операцией", которой будет руководить Оперативный штаб под командованием президента. Принятие закона также не исключает возможность введения в Донбассе при необходимости военного положения.

Новый закон предусматривает продолжение работы в Донбассе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и не исключает возможности ввода в регион полицейской или другой миротворческой миссии. Кроме того, законопроект исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения этих территории под контроль Киева.

Ранее в Раде рассчитывали, что законопроект о реинтеграции Донбасса примут в первом чтении еще до конца этой сессии. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до пятницы, после чего депутаты уйдут на каникулы до сентября. По информации замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Березенко, скорее всего, депутаты не успеют изучить документ, и он будет рассмотрен уже осенью.

Это произойдет при условии, что Рада не продлит работу. Однако на минувшей неделе группа депутатов уже зарегистрировала инициативу, которая предлагает продлить до середины августа работу парламента, чтобы успеть рассмотреть ряд резонансных вопросов.