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    В мире

    Великобритания категорически против ослабления санкций против РФ – МИД

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (399)

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    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна одна из тех, кто "жестко выступает за предотвращение любого ослабления санкций в отношении России".
    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Великобритания находится в числе стран, которые выступают против ослабления санкций в отношении России в связи с конфликтом в Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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    "Мы – одна из стран, которая жестко выступает за предотвращение любого ослабления санкций в отношении России", — сказал Джонсон в четверг, выступая в Лондоне на конференции по Украине.

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    "Великобритания намерена направлять больше нелетального вооружения в Украину, такого как автомобильный транспорт", — отметил он.

    Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры

    Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

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