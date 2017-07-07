Великобритания категорически против ослабления санкций против РФ – МИД

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Великобритания находится в числе стран, которые выступают против ослабления санкций в отношении России в связи с конфликтом в Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Мы – одна из стран, которая жестко выступает за предотвращение любого ослабления санкций в отношении России", — сказал Джонсон в четверг, выступая в Лондоне на конференции по Украине.

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"Великобритания намерена направлять больше нелетального вооружения в Украину, такого как автомобильный транспорт", — отметил он.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.