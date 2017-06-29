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    Россия

    Решение ЕС о продлении санкций против России вступило в силу

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (389)

    (обновлено: )3510
    Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года.
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    КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина. Решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу, говорится в тексте публикации.

    В среду Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчать санкции против России.

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