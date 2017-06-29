Решение ЕС о продлении санкций против России вступило в силу

RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Мы не боимся попасть под санкции: чехи помогут Крыму с водой Решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу, говорится в тексте публикации.

В среду Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчать санкции против России.

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