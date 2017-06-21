Евродепутат: санкции против РФ - грубейшая ошибка и самоизоляция Европы

РИА Новости Украина

В понедельник Совет ЕС на год продлил действие санкций против Крыма. В скором времени ожидается продление санкций против России. Евросоюз раз за разом продлевает антироссийские санкции, и Россию снова видят в качестве главного врага Европы.

Италии приходится платить цену русофобии. По подсчетам, Италия уже потеряла 10 миллиардов евро в связи с санкциями. Sputnik Italia взял интервью у евродепутата от Forza Italia, члена делегации Россия-ЕС в Европарламенте Стефано Мауллу, в котором он рассказал о последствиях продления ЕС антироссийских санкций.

— Что касается продления санкций, то я считаю это очередным шагом в ошибочной политике ЕС, направленной против России. Такая политика мешает развивать экономические связи и никак не способствуют справедливой геополитике, принимая во внимание, что именно Россия внесла наибольший вклад в борьбу с терроризмом.

Эти решения ЕС создают огромное количество проблем для Италии. Италии нужна стабильность, и, по моему мнению, именно с Россией во главе Большой Восьмерки ее можно добиться. Я считаю, что Россия является частью Европы; Италию с Россией связывают века исторических, экономических и культурных связей. Отношения между этими двумя странами должны улучшаться и развиваться, а ни в коем случае не ухудшаться.

— Антироссийские санкции дорого обошлись Италии, однако, мне кажется, что они становятся символом для развития российской экономики. Я думаю, что Путин смог использовать санкции для осуществления плана усиленной индустриализации страны.

Я считаю, что связи Китая и России должны рассматриваться в качестве большой политической и экономической угрозы для всего мира, потому что роль Китая нельзя сравнить ни с какой другой страной мира.

— Италия потеряла миллиарды евро из-за санкций. Эти санкции бесполезны. Мы оказались перед лицом слепой русофобии, хотя Россия, напротив, должна быть стратегическим партнером Европы и Запада в политическом и экономическом плане.

— Я дважды ездил в Сирию с коллегами из Госдумы. Я хорошо ознакомлен с ситуацией в Сирии. Что касается борьбы с терроризмом, в которую Россия вносит неоспоримый вклад, то надо говорить о геополитических соображениях различных стран. Если рассматривать ситуацию именно с этой стороны, то приходится относиться ко всему, что происходит на данный момент в мире с осторожностью: начиная с иранских соглашений и заканчивая изоляцией Катара. Существуют другие способы достижения мира и борьбы с терроризмом.

Читайте также: Le Monde: "газовая война" вышла за пределы Европы

— Я надеюсь, что отношения между ЕС и Россией станут лучше, особенно это касается отношений России с Италией. К этому я стремлюсь, работая в Европарламенте. Я хочу, чтобы Италия стала одним из главных российских партнеров. Италия всегда имела связи с Россией, и мы всегда старались быть посредником между Россией и Европой. Думаю, что именно эта роль является главной для Италии.